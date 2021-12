Em nota, MGF se pronuncia sobre venda de Gabriel

O presidente destituído do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, enviou uma nota para a imprensa onde se pronuncia sobre o pagamento ao Bahia da venda do meia Gabriel ao Flamengo.

A nota é uma resposta a matéria publicada pelo Jornal A Tarde, assinada por André Uzêda, sob o título de "Venda de Gabriel é investigada por MPF".

Na nota enviada por sua assessoria, Marcelo Filho diz que a venda dos 50% dos direitos econômicos do atleta Gabriel foi finalizada no dia 09/01/2013, pelo valor de 2.200.000,00 de euros(Dois milhões e duzentos mil euros), valor que foi dividido em 05 parcelas, com a primeira, no valor de 500 mil euros (R$ 1,37 milhão pelo câmbio da época), sendo paga no dia 11/01/2013.

Ainda segundo a nota, o Flamengo deveria pagar as outras quatro parcelas nas seguintes datas e valores: 31/01/2014 - 450 mil euros; 30/04/2014 - 450 mil euros; 31/05/2013 - 400 mil euros; e 31/08/2013 - 400 mil euros.

Entretanto, o Bahia fez uma antecipação destes valores restantes a receber, por meio do banco Polo Capital. Com a transação, o clube recebeu no total 1,9 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,1 milhões pelas cotações do câmbio da época), pagando aproximadamente 300 mil euros em juros.

Resumo dos valores da venda de Gabriel:

Extrato venda de Gabriel (parte 1):

Extrato venda de Gabriel (parte 2):

