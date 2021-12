Em nota, Bahia desmente irregularidade em contratações

Um rumor tomou conta dos bastidores do Bahia na tarde desta terça-feira, 23. Com presença ativa no mercado da bola, o Tricolor confirmou, desde o início do Brasileirão, a chegada de seis reforços para a sequência da temporada. No entanto, a vinda desses contratados podem resultar em uma grande dor de cabeça para o Esquadrão.

O motivo de toda a confusão é o artigo 11 do regulamento do Campeonato Brasileiro. Nele, visa que "cada clube poderá receber até cinco atletas transferidos de outros clubes do campeonato da Série A". Por isso, os reforços trazidos na última janela de transferência excederiam a quantidade permitida. Entre eles estariam Wanderson (Athletico-PR), Lucca (Corinthians), Ronaldo (Flamengo), Guerra (Palmeiras), Juninho (Palmeiras) e Marllon (Corinthians).

Regulamento do Campeonato Brasileiro

Caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entenda que houve, de fato, uma infração por parte do Tricolor. O clube baiano correrá o risco de perder 4 pontos na tabela de classificação, além de uma multa no valor de R$ 100 mil.

Por meio de nota oficial, o Esquadrão se posicionou e garantiu que está respaldado pela entidade máxima do futebol brasileira. "[...] a CBF confirmou ao clube a inexistência de irregularidade na situação", escreveu.

De acordo com a assessoria do clube, o atacante Lucca e o zagueiro Wanderson atuavam no futebol do exterior antes de desembarcar em Salvador. Além disso, o defensor ainda rescindiu contrato com o Athletico-PR quando se transferiu para o Bahia. A rescisão é confirmada por meio do Boletim Informativo Diário (BID) do dia 9 de julho.

A rescisão de Wanderson é confirmada através do BID

Guilherme Bellintani

Em programa de rádio, na noite desta terça, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani pediu para que o torcedor se acalme e reiterou, mais uma vez, o respaldo por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Sabíamos que, pela quantidade de contratações, alguma hora ia surgir questionamento. Mas queremos deixar a torcida tranquila. Consultamos a CBF e ela afirmou que estamos absolutamente regular. A norma fala em cinco transferências de clubes da Série A, mas tem um espaço que permite que jogadores que estejam fora do Brasil não sejam contabilizados. Tanto Lucca como Wanderson não estavam inscritos pelos seus clubes respectivos, não estavam nem no Brasil. Por isso não são contabilizados pela norma", informou.

Bellintani também fez questão de listar alguns casos similares que já aconteceram no mundo da bola. O presidente do Esquadrão também afirmou que isso é uma estratégia para tentar desestabilizar a instituição e que o resultado precisa ser decidido dentro das quatro linhas.

"Cito um exemplo igual em 2013. Ponte Preta, Criciúma e Portuguesa foram acusados por transferir a mais do mínimo de origem, e jogadores que não estavam nos clubes de origem. É normal quando temos crises de gestão e começam a provocar algumas coisas fora de campo. Respondemos isso com uma gestão cuidadosa e responsável. Vamos ganhar dentro de campo", concluiu.

