Mudou o comando. Saiu Guto Ferreira e entrou Jorginho. Mas a filosofia de jogo não muda. Em casa, na Arena Fonte nova, quem manda é o Bahia. E como tem acontecido desde o início do ano, o Tricolor não deixa o adversário respirar. Tem pressão na saída de bola, controle do jogo, muita velocidade e, claro, gols! Desta vez a vítima foi o Atlético-GO, na noite desta segunda-feira, 5, o placar foi 3 a 0.

Rafael Tiago Nunes Em noite de estreias, Bahia bate Atlético-GO na Fonte

Para a alegria do novo comandante e da nação tricolor, os novos contratados chegaram com tudo e já fizeram gol. Vinícius e Gustavo Ferrareis estrearam com o pé direito e darão uma boa dor de cabeça a Jorginho. O primeiro gol da partida foi do volante Renê Júnior, em boa jogada individual.

O próximo adversário do Esquadrão é o Cruzeiro, na próxima quinta, 8, às 21, também na na Fonte Nova.

O jogo

O Bahia começou o jogo com uma surpresa, e que grata surpresa. O meia-atacante Vinícius estreou como titular e mostrou que brigará por vaga no time titular de Jorginho. Além de boa mobilidade, o meia mostrou que gosta de chutar, arriscou alguns chutes de fora da área, que foram cortados pela defesa, mas deixou boa impressão.

Mas o primeiro gol saiu cedinho, logo aos 15 do primeiro tempo. Allione tentou jogada individual, a sobrou para Renê Júnior, que deu uma de Régis: pedalou, passou por dois e bateu na saída do goleiro.

No final da primeira etapa foi a vez do primeiro estreante da noite: Vinícius. “Foram seis meses difíceis (estava sem jogar no Atlético-PR), mas graças a Deus o Bahia me abriu as portas e estou aqui fazendo o que eu amo. Minha família e meus amigos estão me assistindo em Curitiba. Obrigado ao Bahia, obrigado a Deus”, desabafou o meia do Bahia, que fez o amplio o placar após boa jogada de Zé Rafael.

Na segunda, o ritmo continuou o mesmo e Vinícius não aguentou a intensidade do Bahia, cansou e deu espaço para o outro estreante da noite: Gustavo Ferrareis. Que três minutos após entrar em campo já deixou a sua marca, em mais um passe de Zé Rafael, que teve uma atuação impecável.

Bahia 3 x 0 Atlético-GO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Segunda-Feira, às 20h

Gols: Renê Júnior, aos 15’, e Vinícius, aos 40’ do 1ºT, Gustavo Ferrareis, aos 26’ do 2ºT

Público: 13.595

Renda: R$ 228.613,00

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior e Daniel Henrique da Silva Andrade (trio do Distrito Federal)

Cartões amarelos: Bruno Pacheco e Marcão Silva (A)

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson (Juninho), Renê Júinor e Vinícius (Gustavo Ferrareis); Allione, Zé Rafael e Edigar Junio (Gustavo). Técnico: Jorginho.

Atlético-GO - Felipe; Eduardo (Luiz Fernando), Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Andrigo (Júnior Viçosa), Jorginho e Everaldo (Walterson); Walter. Técnico: Marcelo Cabo.

Em noite de estreias, Bahia bate Atlético-GO na Fonte | Foto: Divulgação/ATarde

