Em noite de belos gols, Bahia vence CRB e vira vice-líder

O Bahia fez bem o dever de casa e vai dormir na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 10, o tricolor derrotarou o CRB por 3 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em jogo válido pela 8ª rodada.

Com o terceiro triunfo seguido, o Esquadrão chegou aos 17 pontos, em segundo lugar, deixando para trás o Atlético Goianiense, com 16, que enfrenta o Vasco neste sábado. O time alagoano é o sétimo com 12.

Os dois times voltam a campo na próxima terça, 14, quando será disputada mais uma rodada cheia, a nona, da Segundona. O Bahia encara o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), às 19h15. Mais tarde, o CRB recebe o Bragantino, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30.

O jogo

Mesmo jogando fora da Arena Fonte Nova, a sua tradicional casa, o Bahia teve total controle da primeira etapa, com posse de bola e domínio, mas sofreu para furar o bem armado bloqueio do CRB.

Quando os meias do Esquaderão conseguiram se desgarrar da marcação, lá estava o goleiro Juliano para salvar os alagoanos. O camisa 1 saiu como principal jogador da primeira etapa ao fazer duas grandes defesas.

No mais, os visitantes souberam muito bem neutralizar o ataque tricolor e levaram o resultado igual para o intervalo.

Força no ataque

O Bahia voltou com duas alterações, tentando oxigenar o ataque. As trocas surtiram efeito e os donos da casa abriram o placar aos sete minutos. Depois de cruzamento da direita, Hernane ajeitou para o meio e Feijão, de virada, completou para o fundo das redes.

Na frente, o time da casa recuou e permitiu que o CRB crescesse. Só que desta vez foram os alagoanos que não conseguiram aproveitar a superioridade. A única chance de perigo veio em finalização de Neto Baiano, que parou no goleiro Marcelo Lomba. As coisas ficaram ainda mais complicadas para os visitantes após a expulsão de Elton Lira.

Em vantagem numérica, o Bahia definiu a vitória com dois gols no final da partida. Primeiro foi a vez do artilheiro Hernane. Ele recebeu grande passe de Régis e deu um toque sutil, por cima do goleiro para marcar aos 37 minutos. Logo em seguida, aos 43, Régis aproveitou rebote de Juliano e cutucou para o fundo das redes.

