Em momentos distintos, Bahia enfrenta o Cruzeiro na busca pela reabilitação

O momento do Bahia não é o melhor em toda a temporada. A equipe comandada por Roger Machado vem de três derrotas consecutivas e viu a vaga para o acesso ao G-6 cada vez mais distante. Atualmente, a diferença entre o Tricolor e a primeira equipe - Internacional - no grupo de acesso à Libertadores em 2020 é de cinco pontos.

Se isso já não fosse o suficiente, o Esquadrão viu seu principal trunfo na temporada, que eram os jogos em Salvador com o apoio da torcida, se tornarem uma verdadeira dor de cabeça na sequência do Brasileirão. O jejum de triunfos em seus domínios já perdura quatro jogos. A última vez que o Esquadrão conquistou três pontos em terras soteropolitanas foi no dia 25 de setembro, em duelo contra o Botafogo, pela 21ª rodada da Série A.

Por isso, o duelo contra o Cruzeiro neste domingo, 2, às 19h, no Mineirão, pela 29ª rodada da Série A, pode ser a 'virada de chave' que o time precisa para se reabilitar na competição e retomar a briga por uma vaga na competição continental que o Bahia não disputa há exatos 30 anos.

Em contrapartida, o Alviceleste vive esse momento de alavancada no nacional. Depois de muitas incertezas na temporada, principalmente no primeiro turno, com o time brigando entre os quatro últimos da tabela, a Raposa conseguiu se encontrar após a chegada de Abel Braga e, hoje, ostenta a invencibilidade de sete jogos, com três vitória e quatro empates.

Desfalques

Em decorrência do terceiro cartão amarelo, as duas equipes contarão com desfalques para a partida. Do lado Tricolor, a dupla de volantes Gregore e Ronaldo desfalcarão o esquema de Roger Machado. Para o lugar, o comandante poderá promover uma mudança no esquema tático, colocando os meias Guerra e Marco Antônio ou o lateral-direito João Pedro, novamente improvisado.

Enquanto isso, 'Abelão' não terá o zagueiro Fabrício Bruno. No entanto, o também zagueiro, Léo, se recuperou de uma fratura na clavícula e está apto para começar jogando. O defensor não entra em campo desde o dia 14 de setembro, contra o Palmeiras, em partida válida pela 19ª rodada da Série A.

Retrospecto

Segundo dados estatísticos do Ogol, Bahia e Cruzeiro se enfrentaram 51 vezes em toda a história - sendo 44 vezes pelo Brasileirão, 3 pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa e 4 pela Copa do Brasil - com uma ampla vantagem do time mineiro. Ao todo, a equipe Alviceleste triunfou 29 vezes, contra apenas 12 do Esquadrão, além de 10 empates.

Durante essas partidas, a rede balançou a favor do time de Belo Horizonte 82 vezes, enquanto, para o Esquadrão, apenas 42. A vitória mais elástica da Raposa aconteceu em 2003, na última rodada daquele Brasileirão que resultou com o rebaixamento da equipe baiana. Na ocasião, o Bahia sofreu sonoros 7 a 0 em pleno estádio da Fonte Nova. Enquanto isso, o melhor resultado do Tricolor foi o 3 a 0 que se repetiu duas vezes, no Brasileirão de 1980 e 1982.

No primeiro turno, pela 11ª rodada, ambas equipes não conseguiram balançar as redes em Salvador, e terminaram o confronto apenas no 0 a 0, na Arena Fonte Nova.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

