Em meio a turbilhão, Jorginho cai

Não há dúvidas de que o motivo principal para a queda do técnico Jorginho foi o resultado deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Poucos treinadores resistem a uma goleada em clássico.

Porém, jorram razões tanto para a derrota quanto para a demissão do treinador. Dois chamam atenção: o desentendimento com o atacante Souza e a perda de comando do grupo dentro de campo, esta admitida pelo próprio Jorginho.

"Falei no vestiário com Paulo (Angioni, gestor de futebol do Bahia) que não estava conseguindo mais tirar o melhor dos jogadores. Por isso, entramos em acordo sobre minha saída", revelou o técnico.

Sobre o episódio com Souza, ele voltou a relatar o que aconteceu na sexta-feira da semana passada, antes do duelo com o Bahia de Feira: "Ele reclamou de um lance e falou um palavrão. Eu perguntei se foi pra mim, ele disse que não e foi só isso".

O que aconteceu depois, porém, deu o que falar. O Caveirão pediu para não atuar em Feira por ainda não estar no melhor da forma e, após o empate com o Tremendão, o técnico, que queria levá-lo para a partida, deu a entender que ele estaria fora do Ba-Vi.

No último sábado, ficou confirmado que o jogador não iria para o clássico e surgiu o boato de que, insatisfeito, ele estava querendo voltar para o Rio de Janeiro, sua terra natal.

"É mentira. Ele já sabia que não ia pro jogo desde sexta. Não tenho nada contra Souza nem contra ninguém. Isso não tem a ver com minha saída", garantiu Jorginho, que finalizou: "Foi bom enquanto durou".

Sobre o futuro do Bahia, o técnico ficou em cima do muro: "Pode melhorar sem mim ou piorar de vez". Dorival Júnior é o primeiro possível nome que surge para assumir o cargo.

Leia no jornal A TARDE desta segunda, 8, mais sobre a queda de Jorginho.

adblock ativo