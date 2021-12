Em maratona de jogos, Bahia recebe o América-MG na Fonte Nova

Em uma verdadeira maratona de jogos, o Bahia já volta a campo neste sábado, 11, diante do América-MG, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, que vem de uma sequência dura de partidas na Copa do Brasil, Sul-Americana e no Brasileirão, recebe o Coelho para se afastar da temida zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira terá apenas um desfalque. O volante Gregore está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fica de fora do embate. Nilton e Flávio disputam esta vaga no time titular.

Em contrapartida, o comandante tricolor poderá contar com a presença do atacante Clayton. Recém-contratado, o jogador está regularizado e pode estrear diante do time mineiro.

Coelho desfalcado

Já a equipe mineira não poderá contar com o centroavante Rafael Moura, conhecido pelo apelido de He-Man. O experiente goleador ficou de fora da lista de relacionados do treinador Adilson Batista para o jogo em Salvador.

O zagueiro Ricardo Silva, os volantes Christian e Zé Ricardo e o atacante Capixaba, além do lateral Aderlan, suspenso, também não viajaram para a capital baiana.

Com 18 pontos conquistados, o Bahia é o atual 16º colocado do Brasileirão, enquanto que o Coelho tem 21 pontos, na 10ª posição.

