Em má fase, Bahia mira reação contra o Santos na Vila

O Bahia vive o seu pior momento na temporada. No Brasileirão, o Tricolor vem de três derrotas nas últimas quatro partidas, sendo dois resultados adversos seguidos em casa. Antes disso, a equipe comandada por Roger Machado já colecionava derrotas para Fluminense e Athletico-PR, e um empate com o São Paulo.

O retrospecto negativo faz com que o Tricolor tenha a 13ª campanha do returno. São três triunfos, um empate e cinco derrotas em nove jogos disputados nesta segunda parte da competição. Nos duelos, o Esquadrão marcou 10 gols e sofreu 11.

Além disso, a instável campanha do returno começa a impactar na colocação da equipe. Hoje, o Esquadrão ocupa a 9° posição com 41 pontos, e já começa a se distanciar da briga por uma vaga na Libertadores de 2020.

Para começar a mudar esse cenário, o Bahia visita o Santos nesta quinta-feira, 31, às 19h15, na Vila Belmiro, em São Paulo. O Tricolor confia no bom retrospecto fora de casa para espantar de vez a má fase.

"A gente tem que voltar a vencer. A gente perdeu esses pontos em casa, mas tem que estar concentrado. Jogo bom para a gente. Gostamos de jogar esses jogos difíceis", afirmou o atacante Artur, no embarque para São Paulo.

Retornos importantes

Buscando amenizar a atual crise, Roger Machado terá o retorno de três jogadores importantes. O lateral-esquerdo Moisés e os atacantes Élber e Arthur Caike viajaram com a delegação tricolor e estarão à disposição.

Moisés volta após ficar de fora de quatro jogos, devido a uma lesão muscular na coxa. Élber e Artur Caike não enfrentaram o Internacional na última rodada. O primeiro estava suspenso após tomar três cartões amarelos, enquanto o segundo foi desfalque por apresentar um quadro de gripe.

Com isso, a tendência é que Moisés e Élber iniciem a partida contra a equipe paulista nos lugares de Giovanni e Marco Antônio, respectivamente. Outra mudança na equipe titular pode ser a entrada do volante Ronaldo, já que Roger pode optar por um meio campo mais combativo contra o adversário que joga de maneira bastante ofensiva.

Sem Pituca

A equipe do Santos, comandada pelo argentino Jorge Sampaoli, não ganha há duas rodadas e precisa voltar a triunfar para se manter firme no G-4. No entanto, o Peixe terá o desfalque do volante Diego Pituca, titular absoluto do meio-campo e jogador de confiança de Sampaoli.

Pituca sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no jogo contra o Corinthians, no último sábado, e segue em reavaliação diária. Assim, quem deve retornar ao time é o uruguaio Carlos Sánchez, que foi reserva nas duas últimas partidas do Santos.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

