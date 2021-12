Em má fase, Bahia defende invencibilidade contra o Papão

Mesmo com a sequência ruim no campeonato, o Bahia enfrenta o Paysandu na noite desta terça-feira, às 21h30, em Belém (PA), com vantagem nos confrontos diretos pela Série B, ao longo da história. Esta será a terceira partida no retrospecto de jogos entre as duas equipes.

O primeiro embate ocorreu em 19 de agosto de 1999, onde o Bahia empatou com o bicolor pelo placar de 1 a 1, na antiga Fonte Nova. Já o segundo duelo ocorreu no dia 7 de julho só que já na moderna Arena Fonte Nova. Neste, o Esquadrão levou a melhor e bateu o Paysandu por 2 a 0, com dois tentos do jogador Jacó.

No retrospecto geral, o Tricolor também leva vantagem. Em jogos oficiais, o Bahia venceu 15 vezes, empatou sete e só saiu de campo derrotado em outros sete confrontos.

O confronto de logo mais no Mangueirão pode levar o Esquadrão de volta ao G-4, podendo chegar até o terceiro lugar, a depender das partidas entre América-MG x Macaé, no Independência e CRB x Santa Cruz, no Rei Pelé, Maceió, todos nesta terça-feira.

Em caso de derrota, o Bahia pode cair para a sétima posição e só resta ligar o secador contra o Sampaio Corrêa que joga contra o Luverdense fora de casa, também nesta terça, em Lucas do Rio Verde (MT).

