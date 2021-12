Em litígio com agente, Bahia adia renovação com promessa

Uma das principais promessas da base do Bahia, o atacante Lourival está em litígio com o clube na tentativa de renovar seu contrato, que termina em maio de 2015. O jogador chegou a expor a situação em rede social.

O problema é a relação da diretoria tricolor com o empresário Oldegard Filho, que, de acordo com nota divulgada pelo clube, estaria proibido de entrar no Fazendão. "Não negocio mais com essa diretoria mesmo. Vou aguardar as eleições", rebateu o agente, que revelou já ter firmado um pré-contrato para seu cliente, de 19 anos, com um outro clube.

Nesta sexta-feira, 21, as categorias inferiores do Bahia marcaram história com as conquistas nas categorias infantil e juvenil. Foi a primeira vez que o clube venceu o Estadual em todas as categorias em um mesmo ano. No primeiro semestre, havia levado no júnior e no profissional.

Com vantagem nos dois clássicos desta sexta, o Esquadrãozinho pôde levantar os troféus mesmo com empates em 1 a 1. O Ba-Vi decisivo juvenil foi em Pituaçu. O infantil, na Toca.

