Em julgamento, Luiz Otávio recebe pena mínima e está livre para atuar pelo Bahia

O zagueiro do Bahia, Luiz Otávio, foi julgado na terça-feira, 22, pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão na partida de ida da Copa do Nordeste. O defensor tricolor foi punido com a pena mínima, mas, como já cumpriu a suspensão automática, ele está liberado para atuar na sequência do Brasileirão.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Luiz Otávio foi expulso logo nos primeiros minutos da etapa inicial da partida contra o Vozão, no dia 1º de maio, após carrinho imprudente em Lima. Ele foi denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com previsão de pena para uma a seis partidas.

A decisão pelo gancho de apenas uma partida de suspensão foi aplicado de forma unanimidade. No entanto, a medida ainda cabe recurso.

Nesta quinta-feira, 24, às 21h30, o jogador deve ficar no banco do Bahia para a partida contra o Athletico-PR, no estádio de Pituaçu, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

adblock ativo