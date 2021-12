Em jogo morno, Bahia empata em casa e segue sem vencer

Atuando diante de sua torcida, com o Santos beirando a zona de rebaixamento e o time titular todo à disposição. O Bahia tinha tudo para sair de campo com um triunfo na noite deste domingo, 18, mas não conseguiu marcar e acabou empatando sem gols com o Santos na Arena Fonte Nova.

Com os dois times marcando firme, o jogo seguiu truncado e não empolgou os poucos mais de 10 mil torcedores que compareceram na Fonte. O lateral Raul ainda conseguiu acertar a trave na segunda etapa após boa troca de passes do Bahia em uma das poucas chances claras de gol.

O Bahia segue sem vencer no campeonato Brasileiro e permanece estagnado com 20 pontos, na 10ª colocação. O último triunfo do Esquadrão aconteceu no dia 31 de julho, quando derrotou o Flamengo por 3 a 0. Depois disso foram três derrotas (Atlético-PR, Grêmio e Atlético-MG), somadas a este empate com o Santos. Em todos os jogos o time passou em branco, sem balançar as redes.

O próximo compromisso do Esquadrão pelo Campeonato Brasileiro será no próximo domingo, 25, às 16h, quando recebe o Náutico, último colocado no torneio, na Arena Fonte Nova. Já o Peixe recebe o Vitória na Vila Belmiro no sábado, 24, às 18h30.

Antes disso, o tricolor dá uma pausa na competição nacional e foca suas atenções para a estreia na Copa Sul-americana. O Esquadrão viaja a São Paulo onde vai encarar a Portuguesa na próxima quinta-feira, 22, às 21h50, no estádio do Canindé.

Jogo fraco

Com o Bahia sem marcar gols há três partidas e o Santos sem vencer desde 14 de julho, era previsto que ambos partissem para cima, buscando a vitória para se reabilitar no campeonato. Mas o que se viu na Arena Fonte Nova foi um jogo sem muitos lances de perigo e os dois goleiros quase sem trabalhar, principalmente na primeira etapa.

A primeira chance clara do Bahia surgiu somente aos 15 minutos do primeiro tempo, em jogada de Fernandão, que bateu forte para o gol, mas Edu Dracena - sombra do atacante em campo - se lançou à frente da bola, que saiu pela linha de fundo.

Os homens de frente do Santos também não conseguiram assustar Marcelo Lomba. Montillo e Leo Cittadini, responsáveis pela criação do Peixe, não conseguiram municiar Willian José (mais tarde substituído por Thiago Ribeiro).

O alvinegro, com o quarto pior ataque do torneio, também não conseguiu balançar as redes e continua beirando a zona da degola com dois pontos fora do Z-4.

Titi expulso mais uma vez

No meio da semana, o técnico Cristóvão Borges chamou a atenção do time por conta do excesso de cartões amarelos. Nas 14 primeiras rodadas do Brasileirão, o time já havia recebido 41 amarelos e três vermelhos.

O zagueiro Titi, que havia sido expulso no jogo contra o Grêmio no dia 11 de agosto, cumpriu suspensão contra o Atlético-MG e retornou ao time no duelo deste domingo contra o Santos. No entanto, o defensor recebeu dois cartões amarelos na partida e foi expulso de campo pela segunda vez no torneio.

Após disputar uma bola com Léo Cittadini em uma entrada de carrinho e ser punido no início da segunda etapa, ele recebeu o segundo cartão nos últimos minutos de jogo.

Com isso, o beque vai desfalcar o Bahia mais uma vez, na partida do próximo domingo, 25, quando o time recebe o Náutico em casa. Além dele, Raul também foi punido por falta em William José e recebeu o primeiro amarelo no torneio.



