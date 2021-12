Em jogo eletrizante, Bahia arranca empate do Galo e sai do Z-4

Em jogo eletrizante, Bahia e Atlético-MG empataram em 2 a 2, na noite desta segunda-feira, 30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Léo Santana l A TARDE SP e Redação

A equipe da casa levou um gol no começo da partida e igualou o placar no fim, após pressionar o adversário durante todo duelo. Nos acréscimos, o Galo marcou mais um gol, mas no 'apagar das luzes' o Tricolor voltou a buscar a igualda no marcador.

O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado e com inúmeras oportunidades de gols. O meia Matheus Galdezani abriu o placar logo no início para o Galo após boa trama do ataque. Depois de sofrer o gol, o Tricolor passou a dominar o jogo, mas desperdiçou diversas chances, sem conseguir empatar na etapa inicial.

Já no segundo tempo do confronto, a partida foi mais equilibrada, com o time mineiro segurando o ímpeto ofensivo do ataque baiano. Os donos da casa tiveram boas oportunidades e igualaram o marcador com o atacante Gilberto. O goleador marcou seu quarto gol em quatro jogos pelo clube. Nos minutos finais, o atacante Ricardo Oliveira, para o Atlético-MG, e o meia Régis para o Bahia anotaram os tentos derradeiros do confronto.

Com o resultado, o Tricolor vai aos 17 pontos, na 15ª posição, fora do Z-4 do Brasileirão, enquanto que o Atlético-MG foi aos 27 pontos, na 4ª colocação da competição nacional. A equipe do técnico Enderson Moreira volta à campo na próxima quinta, 2, diante do Palmeiras, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo

A partida na Arena Fonte Nova começou de forma eletrizante. Logo aos 4 minutos, o Atlético-MG abriu o placar após boa jogada do gringo Chara, a bola sobrou na área para o meia Matheus Galdezani, que chutou e contou com um desvio na defesa tricolor para marcar o gol dos visitantes.

A partir daí, o Bahia tomou as ações do jogo e teve uma série de chances de igualar o marcador. Aos 20 minutos da etapa inicial, o atacante Edigar Junio desperdiçou a melhor chance do time de Enderson Moreira. Após boa trama do ataque, Marco Antônio deixou o atacante de frente para o gol, mas a jogada terminou apenas em escanteio.

O Tricolor seguiu pressionando e perdeu boas oportunidades aos 23 e aos 36 minutos com Vinícius e novamente Edigar Junio, respectivamente. O Galo ainda tentou responder em contra ataques, mas não obteve êxito.

A etapa final se iniciou com o Bahia tentando igualar o marcador a qualquer custo. As melhores chances do Tricolor foram com o zagueiro Tiago em cabeçadas aos 13 e 16 minutos. Já o Galo só assustou em uma jogada em que o capitão dos donos da casa quase marca um gol contra.

De tanto insistir, o Bahia marcou o seu gol com o atacante Gilberto. Aos 38 da etapa final, o artilheiro pegou uma sobra de bola e bateu forte sem chances de defesa para o goleiro Victor, empatando a partida em 1 a 1.

Nos minutos finais, o confronto pegou fogo e o atacante Ricardo Oliveira, após bom contra-ataque, já nos acréscimos marcou mais um gol para o Galo. No entanto, já no 'apagar das luzes' o meia Régis aproveitou uma bola na área e marcou o gol derradeiro do jogo, que terminou em 2 a 2.

