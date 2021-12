Em jogo dos desesperados, Bahia vence o lanterna Criciúma

O Super-Homem ainda precisa da ajuda de aparelhos, mas abriu os olhos no Z-4 do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, 19, o Bahia venceu o lanterna Criciúma por 1 a 0, no Heriberto Hülse, e acabou com um jejum de nove partidas sem triunfos na Série A.

O gol da vitória foi marcado por Guilherme Santos, com um belo chute de fora da área, aos seis minutos do segundo tempo. O resultado mantem a chama da salvação acesa. Com 34 pontos, o tricolor subiu para o 18º lugar e precisa vencer os três jogos restantes para não ser rebaixado. Já o Tigre, com 30 pontos, deve cair neste fim de semana, diante do Flamengo.

Neste sábado, o adversário do Bahia é o Atlético-PR, na Fonte Nova. O preço dos ingressos é o mesmo das últimas rodadas - setor Super Norte é o mais barato (R$ 15, a meia). Crianças de até 12 anos e mulheres terão entrada gratuita.

O jogo

Criciúma e Bahia fizeram um jogo de péssimo nível técnico no Heriberto Hülse. Com excesso de erros de passes e pouca velocidade na distribuição de jogadas, nenhum dos dois times conseguiu produzir bem durante os 90 minutos.

De um lado e do outro, a maior aposta estava nos lances de bola parada ou 'chuveirinhos' na área. Galhardo, no Bahia, novamente foi quem mais criou chances, com o pé calibrado em cobranças de falta e escanteio.

Mas foi nos raros contra-ataques que acertou que o Bahia levou mais perigo ao gol adversário. Ainda na etapa inicial, Galhardo perdeu duas grandes oportunidades: primeiro após um cruzamento de Guilherme Santos da esquerda, depois num belo passe de Henrique pela direita. Em ambas as chances, o goleiro Bruno salvou o time catarinense.

Na etapa final, aos 6 minutos, entretanto, o arqueiro não teve a mesma sorte quando Guilherme Santos disparou pela meia-direita, driblou um defensor e chutou da entrada da área, no canto direito de Bruno.

Atrás do marcador, o Criciúma não teve poder ofensivo para empatar a partida, apesar de um voleio na trave de Souza. Seguro na defesa, o Tricolor cozinhou a partida até o final.

*Colaborou Luiz Teles

