Em 'jogo da paz', Bahia encara Juazeirense na Fonte Nova

O Bahia tem a chance, logo mais, às 19h, diante da Juazeirense, de trazer mais 'paz' para dois elementos importantes de sua temporada: a principal competição que disputa neste início de ano, a Copa do Nordeste, e seu maior parceiro comercial, a Arena Fonte Nova.

Explica-se: o Tricolor pode ter de dividir sua atenção em seus dois próximos jogos pelo Regional, contra o Confiança, no dia 25 - quando o time estaria embarcando para o amistoso contra o Orlando City - e em 9 de março, contra a mesma Juazeirense - quando o clube enfrentaria, no mesmo dia, o Galícia, pelo Baianão.

Graças a essa incerteza (já que os jogos ainda podem ser remarcados), o Esquadrão precisa garantir logo três pontos nesta quinta-feira, 18, e ganhar combustível para optar, mais tarde, qual partidas disputaria com força máxima ou com um time misto.

Ciente da missão, o técnico Doriva quer que o Bahia mande no jogo. "Nós, como mandantes, sempre teremos a obrigação de vencer e de propor o jogo. Mas temos que ficar tranquilos quanto a isso, fazer um jogo consistente", disse.

Apesar disso, o comandante revelou que vai usar um time diferente do que venceu o Santa Cruz, em Recife, no último domingo: "Alguns atletas estão desgastados, sentindo incômodo muscular, e por isso vamos fazer alterações para que eles se recuperem e não percam rendimento".

Nesta quarta, 17, o Bahia treinou na Fonte Nova, pela tarde, com os portões fechados. Não há pistas da equipe, mas é provável que Tinga faça sua estreia na lateral direita. Robson e Yuri devem voltar ao time, enquanto Feijão será mantido.

Paz com parceiro

O outro aspecto que marca o jogo desta é a reconciliação com a Fonte Nova. O presidente do clube, Marcelo Sant'Ana, não esconde a má relação. Nesta quarta, ele voltou a falar sobre o assunto pelo Twitter: "Minha relação com o consórcio segue ruim. Pedro Henriques (vice-presidente) tem tentado tratar. Desejo boa sorte a ambos e o bem do Bahia".

Na semana passada, o mandatário tricolor criticou a gestão da Arena por, supostamente, planejar um reajuste dos serviços de bebida e comida sem consultar antes o Bahia. Por conta do protesto, o aumento teria sido cancelado.

Ainda assim, durante o duelo contra o Flamengo de Guanambi, na última quinta-feira, a torcida não perdoou a Arena, soltando palavrões em canções na arquibancada.

Segundo apuração de A TARDE, Bahia e Fonte Nova se encontraram na terça, 16, para rediscutir o aumento de preços. Ficou acertado que cerveja e ingressos não sofreriam reajuste, mas os novos valores para refrigerante e suco, por conta da troca de fornecedora, teriam de mudar.

Em nota para a imprensa, a Fonte Nova informou que "os preços de alimentos e bebidas não serão alterados até segunda ordem". Sobre as críticas de Marcelo Sant'Ana, o consórcio disse que "não comenta assuntos de nossa parceria em público".

Nos dois jogos em 2016, a média de público foi de pouco mais de 8 mil torcedores. A assistência pode ter problemas nesta quinta, também, por conta do horário do jogo: 19h.

Além disso, no último duelo, sócios que teriam o direito do acesso garantido relataram problemas para passar pelas catracas do estádio. Sobre isso, o Bahia informou por nota que o assunto foi tratado em reunião com a Arena Fonte Nova, onde foram identificados problemas como com a sincronização do arquivo dos sócios, e foram definidas medidas para qualificar o atendimento a partir do jogo desta quinta.

Mesmo time

Sérgio Araújo, definiu nesta quarta em Pituaçu o time que pega o Bahia. Ele preferiu manter a equipe que empatou com o Confiança no domingo.

O atacante Ebinho, que marcou dois gols sobre o Tricolor na derrota por 3 a 2 na estreia do Baianão, é o destaque.

