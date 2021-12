A chance de classificação do Bahia para as oitavas de final da Copa Sul-Americana já era minúscula, mas as circunstâncias do jogo desta quarta-feira, 26, contra o Montevideo City Torque, reduziram-na a zero mesmo antes do apito final.

Nuno Krause* Em jogo com três expulsões, Bahia perde para Torque e é eliminado da Sula

Com duas expulsões do lado brasileiro e uma do uruguaio, o que se viu em campo foi um jogo que abandonou a tática, e que no fim terminou com a ‘expulsão’ dos dois clubes da competição. Em Pituaçu, a vitória por 4 a 2 do Torque não foi suficiente.

O Independiente (ARG) venceu o Deportivo Guabirá por 1 a 0, no outro jogo do Grupo B, e garantiu a vaga única para a próxima fase. O Esquadrão volta a campo no próximo sábado, contra o Santos, pela estreia do Brasileirão, em casa.

Primeira expulsão

O Bahia começou a primeira etapa dando a sensação de que atropelaria o City Torque. Logo aos dois minutos, a pressão na saída adversária fez o goleiro entregar a bola no peito de Thaciano. O volante encontrou Thonny Anderson para abrir o placar.

No entanto, as falhas na defesa do Esquadrão tornaram o jogo difícil. Aos 21', Dario Pereira passou como quis por Luiz Otávio e saiu na frente de Mateus Claus. O goleiro fez uma bela defesa. Aos 24', o zagueiro e Matheus Bahia erraram na marcação e Pizzichillo recebeu livre na direita para fuzilar o canto esquerdo de Claus e empatar o jogo.

A primeira expulsão ocorreu aos 28 minutos. Matheus Bahia pisou no pé de Dario Pereira e o árbitro entendeu que cabia o cartão vermelho. Com um jogador a menos, o City Torque pressionou e virou a partida aos 38'. Del Prete lançou José Álvarez com categoria, e este deixou Dario Pereira sozinho para marcar.

Adeus, tática

A etapa final, seguindo a narrativa da inicial, começou de forma animadora para o Esquadrão. Nino Paraíba recebeu lindo lançamento de Patrick, saiu da marcação e tocou de esquerda na saída do goleiro para empatar o jogo.

Contudo, o cartão vermelho atrapalhou novamente os planos tricolores, aos 7 minutos. Em lance polêmico, o árbitro viu uma cotovelada de Conti em Pereira.

Aos 19', foi a vez do Torque perder um jogador: o goleiro Guruceaga, que matou lance de gol com falta em Capixaba. Aos 31’, no entanto, o Torque voltou à frente do placar, quando Rak fez fila na defesa do Bahia e cruzou para Guzman cabecear na trave. Allende pegou rebote e marcou.

Aos 47’, Guzman deu números finais ao placar. Após lançamento do goleiro, Juninho Capixaba tentou cortar de forma bizonha e deixou o atacante na cara do gol. Ele driblou Mateus Claus e fez o quarto do City Torque.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dorea

adblock ativo