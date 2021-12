Em jogo com polêmicas e expulsões, Bahia arranca empate heroico contra Goiás e sai do Z-4

Quem assistiu ao primeiro tempo de Bahia e Goiás, nem imaginaria o desfecho que o duelo teria ao fim dos 90 minutos. Com uma arbitragem polêmica de Rodrigo Carvalhaes de Miranda, marcada por cinco expulsões, o Tricolor e o Esmeraldino empataram em 1 a 1, na noite desta sexta-feira, 16, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O jogo foi válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

Alex Torres* e Redação

Os gols da partida foram marcados por Vinicius Lopes, pelo Goiás, no início da etapa final. Após uma série de confusões, Fessin conseguiu encontrar o gol de empate, nos acréscimos, em um momento que o Bahia tinha um jogador a menos na partida. Com o "gol salvador", o Tricolor subiu uma posição e terminou a rodada em 16º colocado, fora da zona de rebaixamento.

Com pouco tempo de descanso, o Esquadrão já tem compromisso marcado para a próxima segunda, 19. O desafio do Esquadrão será às 20h, diante do Atlético-MG, líder do campeonato, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O duelo é válido pela 17ª rodada do certame.

Primeiro tempo

Com extrema falta de criatividade na construção de jogadas, Goiás e Bahia fizeram um primeiro tempo abaixo da crítica, no estádio Hailé Pinheiro. A passividade esboçada pelas equipes, que começaram a 16ª rodada no Z-4, não demonstrava o contexto de "preciso vencer" que o duelo estava inserido na tabela de classificação do Brasileirão Série A.

Se conseguir trabalhar a bola para chegar no gol adversário, o Goiás tentou as finalizações à distância. Aos 13 minutos, Shaylon arriscou de fora da área mas Douglas defendeu sem dificuldades. Aos 20, após vacilo de Juninho Capixaba, Vinícius Lopes teve a chance de abrir o placar, só que bateu muito fraco e desperdiçou a chance.

Os dois times insistiam nos erros bobos de passe e na falta de dinamismo para tentar furar um dos bloqueios. O Goiás tinha mais posse de bola, mas não conseguia converter a estatística em superioridade técnica ou tática. Por sinal, mesmo pecando no último toque, quem conseguia trabalhar um pouco mais rápido a bola para tentar chegar na meta adversária, era o Bahia.

Pelos lados do campo, Clayson e Rossi eram constantemente acionados com o intuito de tentar uma progressão em velocidade, para pegar a defesa do Esmeraldino desarmada, mas sem nenhum sucesso na maioria dos casos.

O jogo atravessava um momento tão complicado tecnicamente que um erro de Clayson foi capaz de protagonizar um dos pontos altos dos primeiros 45 minutos. Aos 40, o atacante foi tentar dominar uma bola, completamente livre de marcação, mas ele se enrolou todo e deixou ela sair pela linha lateral.

Antes de Rodrigo Carvalhaes de Miranda apitar o fim do primeiro tempo, o Bahia conseguiu construir sua primeira chance de perigo. Aos 43, Rossi avançou em velocidade pela direita e encontrou Clayson dentro da área. No entanto, o atacante tricolor foi travado na hora da conclusão, mantendo o empate sem gols na etapa inicial.

Segundo tempo

Nenhuma das equipes resolveu mexer para o segundo tempo. No entanto, a conversa de Enderson Moreira no vestiário pareceu ter ligado o disjuntor do Alviverde goiano, que começou os primeiros minutos mais ligado na partida. No primeiro minuto, Shaylon tentou validar a "Lei do Ex", mas carimbou a zaga do Esquadrão.

Dois minutos depois, após passe em profundidade de Keko, Shaylon foi novamente acionado. O meia avançou rápido pela esquerda e cruzou rasteiro para Vinícius Lopes só ter o trabalho de empurrar para dentro do gol defendido por Douglas Friendrich e abrir o placar na capital goiana.

Com o baque do gol sofrido, o Tricolor começou a tentar sair mais para o jogo. Assim, a resposta tentou vir aos 12 minutos, após Elias recebeu a bola dentro da área e finaliza por cima do gol defendido por Tadeu. Cinco minutos depois, o volante recebeu novo passe, dessa vez um pouco mais atrás, mas concluiu novamente por cima da meta.

Para tentar melhorar o sistema ofensivo, Mano Menezes fez duas mexidas em sequência. O comandante decidiu sacar os atacantes Gilberto e Clayson, para dar lugar a Saldanha e Élber, respectivamente. Mesmo assim, que apareceu no ataque foi novamente Elias. Aos 22, o volante apareceu livre de marcação para cabecear, mas a bola passou pela linha de fundo.

A situação do Bahia começou a degringolar aos 28, quando Rossi recebeu cartão amarelo e foi substituído para dar lugar ao jovem meia Fessin. Após a saída de campo, o atacante reclamou com a arbitragem e recebeu o vermelho. Como a substituição já havia sido efetuada, o Tricolor não ficou com um a menos na partida.

No entanto, cinco minutos depois, Élber ficou na bronca com o árbitro, após não receber uma falta em lance que poderia ser perigoso para o Esquadrão. Na reclamação, o juiz mostrou o cartão vermelho para o atacante do Bahia. Além dele, o auxiliar do técnico Mano Menezes, Sidnei Lobo, também foi expulso por reclamação.

Mesmo em desvantagem, o Bahia não queria se render. Aos 42, após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou novamente com Elias, mas o volante finalizou para fora. Aos 44, Fessin recebeu a bola dentro da área e foi tocado por trás, mas, ao analisar o árbitro de vídeo, o juiz decidiu não marcar a penalidade. Por reclamação, o técnico do Goiás, Enderson Moreira, também recebeu o cartão vermelho.

O Bahia fazia uma blitz no sistema defensivo goiano. Parecia que quem possuía um jogador a menos era o Esmeraldino. Aos 47, em cobrança de falta, Juninho obrigou Tadeu a fazer grande defesa. No entanto, no lance seguinte, o goleiro do Goiás não conseguiu defender a bola finalização de Fessin, empatando o placar e dando números finais à partida. Após o apito final, o técnico do Bahia, Mano Menezes, também foi expulso pelo árbitro.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

