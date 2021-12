Em jogo atrasado da 1ª rodada, Bahia tem chance de iniciar reação contra Botafogo

Último colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos conquistados em 11 duelos disputados, pior visitante da competição com 13,33% de aproveitamento, nove confrontos sem conseguir um triunfo sequer e sob o comando de um treinador que soma três derrotas em três partidas à frente do time. Essa é a atual realidade do Bahia e do técnico Mano Menezes.

Se fosse um jogo de videogame, com certeza, esse seria aquele momento em que o jogador aproveita que não tem ninguém olhando, corre disfarçadamente para apertar o botão do reset e recomeça tudo do início. Porém, como se trata da vida real, ‘resetar’ não é uma possibilidade, mas ter um novo começo, mesmo com a competição em andamento, não é impossível.

Isso porque nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, Bahia e Botafogo duelam em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão – a partida havia sido adiada por conta da final do Campeonato Baiano. Na prática, essa será a 12ª partida do Tricolor nesta edição da Série A, mas pode ser considerada uma chance de ter uma nova ‘estreia’, uma oportunidade de deixar o pífio início de competição no passado e começar a escrever uma nova história, de superação.

E um simples triunfo nesta quarta terá um grande peso para o futuro do Bahia no Brasileirão. Caso consiga os três pontos, o Tricolor sairá da zona de rebaixamento, conquistará o primeiro triunfo fora de casa, será também a primeira vitória sob o comando do técnico Mano Menezes e o fim do jejum de nove jogos sem vencer. Isso, sim, seria um recomeço promissor e fundamental para recuperar a autoestima e confiança dos jogadores.

“A grandeza do Bahia não merece essa situação. A gente, como jogador, pede desculpas ao torcedor pela situação. Mas queria deixar um recado de que raça não vai faltar, entrega não vai faltar”, afirmou o meia-atacante Marco Antonio.

Por outro lado, uma derrota afundaria de vez o Tricolor na lanterna do campeonato e o deixando em uma situação ainda mais complicada para sair da zona de rebaixamento, já que o atual 19º colocado, o Goiás, soma os mesmos nove pontos, mas tem apenas nove partidas disputadas.

O Botafogo, treinado por Paulo Autuori, é 0 18º colocado, com 11 pontos conquistados, também está na zona de rebaixamento e é o time que menos venceu na Série: apenas uma vez. Ninguém empatou mais do que o Fogão na Série A. São oito igualdades.

Lanterna

Na última vez na qual o Bahia ocupou a lanterna do Campeonato Brasileiro, o time não teve um final feliz ao final da competição. Foi no longínquo ano de 2014. Na ocasião, o Tricolor acabou depois rebaixado para a Série B. Na época, o Esquadrão, então comandado pelo técnico Gilson Kleina, assumiu a última colocação após ser derrotado para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1, em jogo válido pela 20ª rodada.

O ano de 2014 foi o do último rebaixamento do Bahia, que acabou a temporada como o 18º colocado, com apenas 37 pontos conquistados.

Desfalques

Para a partida desta quarta, contra o Botafogo, o técnico Mano Menezes poderá ter problemas para escalar o time. Os atacantes Élber e Gilberto, que saíram lesionados da partida diante do Athletico-PR no último sábado, foram a uma clínica no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e são dúvidas para o jogo.

O jovem Saldanha é o favorito para assumir o comando de ataque, caso o camisa 9, que ainda não balançou as redes no Campeonato Brasileiro e vive um jejum de 13 jogos, não reúna condições de jogo. Já o posto do velocista camisa 7, caso seja vetado, é disputado por três atletas: Marco Antonio, Clayson e Rossi.

Por outro lado, Mano contará com o retorno do lateral direito Nino Paraíba, que cumpriu suspensão diante do Furação. Na ocasião, o treinador teve de improvisar o volante Edson no lugar – João Pedro passou por cirurgia.

Quem também pode aparecer como surpresa no time titular é o meia Elias, que se colocou à disposição do treinador, está regularizado e tem treinado normalmente.

