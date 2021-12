Em jogo ameaçado por greve, Bahia busca vaga diante do Villa

Entrar em campo ou ficar em casa, eis a questão tricolor. Nesta quinta-feira, 17, às 21h, o Bahia tem um compromisso marcado diante do Villa Nova-MG, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.

O problema, porém, é a greve da Polícia Militar. Com a insegurança instalada por toda Salvador, é quase certo que o jogo seja cancelado, assim como ocorreu ontem com o duelo Vitória x J. Malucelli.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) deve ter uma resposta até as 10h da manhã desta quinta. O presidente Ednaldo Rodrigues disse que o "sentimento é de que não haverá jogo".

Além da dúvida sobre o cancelamento da partida, o técnico Marquinhos Santos está preocupado com o pós-conquista de título baiano. "Não é fácil, né? Nós sabemos que é do ser humano ter uma queda de concentração quando alcança um objetivo. Isso influencia até numa queda de performance. Temos que achar ferramentas e argumentos para que já possamos virar essa chave e pensar na Copa do Brasil. É um jogo eliminatório. Temos que estar alertas para não sermos surpreendidos", disse.

Villa sem referência

Autor do gol do Villa Nova-MG no jogo de ida contra o Bahia, Mancini agora é jogador do América-MG.

Com isso, o Leão do Bonfim perde a referência para balançar a rede na Fonte Nova e buscar a classificação - tricolor fica com vaga com empate por 0 a 0; 1 a 1 leva jogo para os pênaltis; e resultado igual de 2 a 2 para cima dá Villa Nova.

O outro desfalque da equipe mineira é o zagueiro Welton Felipe, com uma lesão na coxa. Fábio Fidelis vai ser o seu substituto.

