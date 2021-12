Em Goiânia, Bahia faz último treino antes de jogo decisivo

O Bahia fez nesta sexta-feira, 25, no estádio da Serrinha, em Goiânia, o último treino antes de jogo decisivo diante do Atlético-GO. A partida, válida pela 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão, será realizada neste sábado, 26, às 16h30 (horário da Bahia) no estádio Olímpico.

Durante o trabalho desta sexta, o técnico Guto Ferreira aproveitou para focar nas bolas paradas. A atividade contou com a visita de dois ídolos e artilheiros do Bahia: Nonato, que mora em Goiânia, e Beijoca, que viajou junto com a delegação.

Neste sábado, o treinador ainda tem a expectativa de contar com o volante Juninho, que se recuperou de entorses no joelho e no tornozelo. Ela viajou com o elenco para Goiânia, mas sua participação não está confirmada. Já O atacante Misael, com lesão na coxa, está vetado.

Com grandes chances de subir para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, os comandados de Guto precisam apenas de um empate contra o Dragão, que já garantiu vaga na Série A.

adblock ativo