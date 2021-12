Em Goiânia, Bahia encerra preparação com trabalho tático

Em solo goiano, o Bahia encerrou nesta quinta-feira, 15, no CT do Atlético Goiâniense, a preparação para o duelo contra o Goiás, pelo Brasileirão Série A. Um triunfo fora de casa pode aliviar a situação do Tricolor na tabela. Com a vitória do Coritiba sobre o Palmeiras, o Esquadrão voltou retornou ao Z-4 e ocupa a 17ª posição, com 15 pontos.

Antes de começar as atividades, Mano Menezes e a comissão técnica passou um vídeo para os atletas com informações sobre o Esmeraldino. No gramado do CT, o elenco foi dividido em dois grupos para um treino em campo reduzido.

Em seguida, o técnico promoveu uma atividade tática, onde passou instruções para situações com e sem a bola, além de trabalhar as bolas paradas. No final, enquanto alguns jogadores realizavam um tratamento em bacias de gelo, outra parte do plantel permaneceu em capo aprimorando as finalizações.

Após a conclusão da preparação, o grupo retornou para o hotel e fica concentrado até momentos antes da partida.

Bahia e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira, 16, às 20h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O confronto é válido pela 16ª rodada do Brasileirão Série A.

adblock ativo