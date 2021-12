Em evento, Bahia lança novas camisas

Nesta sexta-feira, 29, o Bahia divulgou, em um evento fechado para convidados, no Clube Espanhol, as novas camisas de jogo, fabricadas pela Umbro. Os uniformes estreiam neste sábado, 30, contra o Bragantino. A ideia da marca é colocar as peças à venda já a partir de segunda. O contrato vai até o final de 2018.

