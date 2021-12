Em duelo de tricolores, Bahia encara o São Paulo no Morumbi

Visando retornar a boa fase que mantinha antes da pausa no Brasileirão para Copa das Confederações, o Bahia encara o São Paulo nesta quarta-feira, 10, às 21h, no Morumbi. A partida, válida pela 11ª rodada do torneio, foi antecipada porque no dia 7 de agosto o São Paulo participa da Copa Suruga, no Japão, e a CBF decidiu realocar a data.

O tricolor baiano ocupa a 11ª posição na tabela, duas a menos que o time paulista. Ambos têm oito pontos ganhos mas o Esquadrão fica atrás no critério de desempate - o São Paulo tem saldo de três gols enquanto o Bahia possui um negativo de três. Caso vença a partida longe de casa, o Bahia sobe para o terceiro lugar, com uma partida a mais que os adversários.

Na última rodada o time do artilheiro do campeonato com quatro gols, Fernandão, perdeu para o Corinthians por 2 a 0 na Fonte Nova e vai tentar recuperar os pontos fora de casa. Em contrapartida, o Soberano vem de derrota para o Santos e busca fazer as pazes com os torcedores.

Os dois times passam por momento de turbulência nos bastidores. No Bahia, o então presidente Marcelo Guimarães Filho, foi destituído do cargo e a Justiça definiu que o interventor Carlos Rátis assumisse a direção do clube.

Por outro lado, o São Paulo demitiu o técnico Ney Franco e busca nomear um novo treinador nas próximas horas - apesar do clamor da torcida por Muricy Ramalho, a tendência é que o time anuncie Paulo Autuori nos próximos dias.

São Paulo - Enquanto a direção são-paulina não define um novo treinador, o time será comandado por Milton Cruz na partida contra o Bahia. E o técnico interino terá dois desfalques na espinha dorsal do time: os volantes Wellinton e Denílson, suspensos, desfalcam o tricolor.

Rodrigo Caio, que atuou na lateral direita na derrota para o Santos no último domingo, será deslocado para a contenção e é provável que Maicon complete a dupla à frente da zaga. Lucas Farias e Mateus Caramelo disputam a vaga na lateral.

O lateral esquerdo recém-contratado do Boca Júniors, Clemente Rodríguez, foi regularizado e Milton Cruz relacionou o argentino. Ele poderá estrear contra o Bahia ocupando a vaga de Juan, constantemente criticado pela torcida.

Douglas e Rafael Tolói, titulares na lateral direita e na zaga, respectivamente, seguem em recuperação no departamento médico e foram vetados para a partida.

Bahia - O técnico Cristóvão Borges confirmou que não deve fazer muitas mudanças no time titular, mas vai analisar como o São Paulo irá se armar para o confronto.

Apesar de ser obrigado a substituir Madson e Fernandão por contusão na última partida, o treinador recebeu o aval dos médicos e os dois foram relacionados para a partida. Além de Fernandão, Obina e Souza também foram relacionados para o ataque.

Outra boa notícia é o retorno de Diones. O volante cumpriu suspensão pela expulsão na partida contra o Vasco no dia 8 de junho e pode pintar de volta no time titular.

Depois do jogo contra o São Paulo, o Bahia permanecerá na capital paulista em preparação para o jogo contra a Ponte Preta, sábado, 13. O time fará dois treinos no CT do Palmeiras até sexta-feira, 12, quando viaja a Campinas para o duelo com a Macaca.

