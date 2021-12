Em despedida, Gabriel agradece torcida do Bahia

Em uma mistura de tristeza pela saída e expectativa pelo seu futuro, o meia Gabriel se despediu oficialmente do Bahia em coletiva na manhã desta sexta-feira, 11, no Fazendão. Neste final de semana, Gabriel já se apresenta para exames médicos no Flamengo, que contratou o meia por cinco temporadas.

Sempre humilde, o jogador que foi descoberto aos 19 anos em um "baba" na Ribeira disse que, até ir para a divisão de base do tricolor baiano, não acreditava que tinha condições de ser um jogador profissional.

"Pra mim, jogador era um super homem. Fiquei muito feliz quando toquei na bola pela primeira vez na base do Bahia. Já achava que era muita coisa. Mas, com a vontade de Deus, as coisas foram acontecendo".

Torcedor do Esquadrão desde criança e neto do volante Flavio, campeão brasileiro pelo Bahia em 1959, Gabriel chamou de "fantástica, sensacional" a sua relação com a torcida do tricolor baiano.

"Foi lindo estar entre ela, assistindo aos jogos, e lá embaixo jogando, vendo ela vibrar. Sempre dei o meu melhor, conquistei três títulos, dois na base e um no profissional. Mas queria ter conquistado mais títulos aqui".

Questionado se o Bahia não poderia ter segurado sua permanência por mais tempo no clube, Gabriel disse que sua transferência foi boa para o Bahia.

"Qualquer jogador sai. Foi bom para mim e para o clube. O Bahia sempre me tratou bem, nunca fiz nenhuma confusão para renovação. Minha felicidade é estar dentro de campo. Nunca perguntei se estava com salário atrasado. Como falava com meu pai, entrei aqui sem nada, o que vier é lucro. Aconteceu a venda, agora eu quero estar dentro de campo jogando bola".

Para a torcida do Flamengo, Gabriel promete muito empenho e já sonha em jogar no Maracanã: "Todo jogador quer estar oportunidade de jogar no Maracanã. O que posso dizer é que o Flamengo ganhou um jogador responsável, que vai lutar pelo clube para o que der vier, com a raça e a vontade de sempre. Vão ter um grande guerreiro do lado de lá".

Novamente mostrando humildade, disse que ainda não pensou na possibilidade de marcar um gol contra o Bahia num futuro encontro quando estiver vestindo a camisa do Flamengo. Antes, ele quer se firmar como titular durante a disputa do Carioca.

"Tenho que mostrar o meu serviço para então jogar o Brasileiro por lá".

