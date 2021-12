Em crise, Fahel aprova retorno do Bahia à Pituaçu

Em crise, o Bahia volta a jogar nesta quarta-feira, 29, em Pituaçu após ter se despedido oficialmente do estádio há exatos dois meses e cinco dias. Por conta da entrega da Arena Fonte Nova à Fifa, para os últimos ajustes visando a Copa das Confederações, o tricolor enfrenta o Coritiba, pela segunda rodada do Brasileirão, às 21 horas, no palco que lhe serviu de casa nos últimos cinco anos.

O retorno tem sido encarado, por diversos motivos, como ponto benéfico pelo capitão do grupo, o volante Fahel. "Em Pituaçu, nós fomos campeões baianos e conseguimos grandes vitórias lá. Na Fonte Nova, ainda não engrenamos, e, em um momento de dificuldade, nada melhor do que jogar em um espaço onde temos plena confiança", diz o volante.

Diferente dos jogos na Fonte Nova, o Bahia terá posse completa da renda produzida no confronto de hoje - descontando o aluguel do estádio e os pagamentos de impostos e quadro de funcionários. Na Arena, por contrato, o dinheiro fica com o consórcio que administra o equipamento.

O clube está cobrando ingressos de R$ 60 (inteira), além de tentar incentivar o público com uma promoção em que associados do programa TOB (Torcedor Oficial do Bahia) podem levar acompanhantes de forma gratuita.

Todas estas ações vêm no intuito de tentar barrar a campanha 'Público Zero', organizada pela torcida tricolor afim de que nenhum torcedor vá ao estádio até que o presidente Marcelo Guimarães Filho deixe a direção do clube.

"São coisas de momento, mas que podemos superar se voltarmos a vencer os jogos. O torcedor do Bahia é muito apaixonado e não quer abandonar o clube nunca", opina Fahel.

O atleta admite se sentir mais em casa no estádio na Paralela do que no de Nazaré. "Sei que a Fonte Nova é a casa do Bahia pela história, pelos títulos e glórias, mas é em Pituaçu que me sinto bem", confessa ele, que foi o responsável por marcar o gol da 'despedida' da praça no 2 a 0 contra a Juazeirense, pelo Baianão.

Lomba no gol - Mesmo com a má fase que o atleta vem passando, o técnico Cristóvão Borges vai bancar a escalação do goleiro Marcelo Lomba diante do Coxa. Lomba já está recuperado de um trauma que sentiu no quadril e será confirmado no gol. As outras mudanças em relação ao time titular que perdeu do Criciúma são as entradas de Lucas Fonseca na zaga (substituindo Donato) e Diones no lugar de Ítalo Melo.

