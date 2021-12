Em crise, Bahia tenta reverter vantagem contra o Luv

Nos últimos dias, um turbilhão tomou conta dos acontecimentos no Fazendão: após ter sido goleado por 7 a 3 no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano para o Vitória, Paulo Angioni pediu para sair, Joel Santana foi demitido, 14 jogadores foram dispensados pelo clube e a torcida tricolor, insatisfeita, tem contestado a administração tricolor com maior veemência.

É com toda esta carga negativa que o time baiano entrará em campo na noite desta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, para tentar reverter a vantagem de 2 a 0 que o Luverdense abriu no jogo de ida e avançar para a terceira fase da Copa do Brasil.

Para se classificar para a terceira fase do torneio nacional, o Esquadrão precisará vencer por pelo menos três gols de diferença. Se triunfar por 2 a 0, decidirá a vaga nos pênaltis. O Luv pode perder por até um gol de diferença. Se o time mato-grossense perder por dois gols de diferença e se, ao mesmo tempo, fizer gols na Arena, também avança.

O vencedor do duelo entre Bahia e Luverdense pegará o time que levar a melhor no certame entre Fortaleza e Confiança. No primeiro jogo, disputado também na última quarta, em Aracaju, o Leão e o Dragão empataram em 1 a 1.

A quarta-feira de Copa do Brasil tem ainda os duelos Flamengo x Campinense, Internacional x Santa Cruz, Goiás x Santo André, Criciúma x São Bernardo, Nacional-AM x Coritiba, Paysandu x Naviraiense, Betim x Crac e Salgueiro x Vitória.

Bahia - Enquanto a diretoria tricolor não define a contratação de um novo treinador, o auxiliar Eduardo Barroca seguirá no comando do time baiano na partida contra o adversário mato-grossense.

Na tarde desta terça-feira, 14, Barroca comandou o único treino antes da partida contra o Luv e mexeu na estrutura do time tricolor: esboçou formação com três atacantes.

No trio ofensivo, figuraram Adriano Michael Jackson, Zé Roberto e Fernandão. Depois de ter listado o meia Paulo Rosales para negociação, o Esquadrão terá apenas o volante Anderson Talisca como meia de armação. Diones e Démerson, que haviam sido titulares no Ba-Vi, foram sacados por Barroca.

Este será o terceiro jogo do Bahia na Copa do Brasil: antes da derrota para o Luverdense no jogo de ida, o tricolor já havia vencido o Maranhão por 2 a 0 na casa do adversário e eliminado o jogo da volta.

Luverdense - O técnico Roberto Davino segue sem poder contar com o zagueiro Braga, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

O treinador do Luv, então, deverá manter o volante Júlio Terceiro improvisado no setor, mas também tem como opção o zagueiro Murilo, que foi contratado recentemente.

Nos demais setores do time mato-grossense, Davino não deverá promover alterações e deverá repetir o mesmo time que começou o jogo de ida, no Estádio Passo das Emas, como titular.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a Luverdense perdeu o jogo de ida para o Tupi por 1 a 0, mas se classificou após ter aplicado goleada de 3 a 0, no jogo da volta.

adblock ativo