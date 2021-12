Em confronto direto, Bahia encara o Goiás no Serra Dourada

Bahia e Goiás têm campanha parecida no Campeonato Brasileiro. Em 27 partidas, o tricolor baiano conseguiu 36 pontos - que mantém a equipe na 11ª colocação - um a menos que o esmeraldino, em nono. Ambos têm nove vitórias, ocupam a zona de classificação à Copa Sul-Americana e vêm de triunfo na última rodada.

E neste domingo, 13, às 18h30, as equipes medem forças no Serra Dourada para tentar dar sequência à série de vitórias e se aproximarem do G-4. Um vacilo, pode deixar o derrotado à beira da zona da degola. O Vasco, primeiro time na zona maldita, tem 32 e está há três jogos sem derrota.

No primeiro turno, o duelo entre Bahia e Goiás serviu para o Esquadrão pôr fim à série negativa que passou depois da pausa para a Copa das Confederações. Na ocasião, o tricolor (que brigava pelo topo da tabela até o torneio da Fifa) bateu o Goiás por 2 a 1 na Fonte Nova e recuperou o embalo no certame.

Durante a semana, o departamento jurídico do Goiás conseguiu suspender a punição da perda de um mando de campo por problemas causados pela torcida no jogo contra o São Paulo. Além disso, a diretoria do time goiano decidiu reduzir o preço dos ingressos para o duelo.

Os bilhetes custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para quem for ao estádio com a camisa do Goiás e a expectativa é de casa cheia neste domingo.

Goiás - Contando com o fator casa a seu favor, o Goiás vai manter calibrado o ataque para vazar a defesa do Esquadrão. O próprio atacante tricolor William Barbio, ex-Atlético-GO, destacou atenção especial com o poder de fogo do time goiano, precisamente com o atacante Walter.

Em ótima fase e com 10 gols marcados no Brasileirão, o "gordinho" é a maior esperança de gols do Esmeraldino, que conta também com jogadores que conhecem bem o Bahia.

A mudança no alviverde deve ser o retorno do lateral Vítor, que não atuou contra a Portuguesa, dando lugar a Amaral. Na partida, o volante fechou bem o setor direito e anulou o ataque da Lusa, mas será deslocado para sua posição de origem.

Bahia - O Esquadrão bateu o maior rival na última rodada, ganhou novo fôlego na competição, mas viaja para Goiânia cheio de desfalque. O técnico Cristóvão Borges não vai poder contar com o goleiro Marcelo Lomba, o lateral Madson, e o volante Rafael Miranda - além do zagueiro Demerson - estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O meia-atacante Marquinhos Gabriel, que ainda não está 100% após recuperar-se de dores musculares, também permanece em Salvador. Como de costume, o comandante tricolor fez mistério para revelar a equipe e comentou durante a semana que estudaria a equipe esmeraldina antes de definir os onze iniciais.

No gol, Omar não é dúvida e ocupa a vaga de Marcelo Lomba e Titi retorna de suspensão para formar a dupla de zaga com Lucas Fonseca. No lado direito, caso escolha um lateral de origem, Cristóvão deve lançar mão de Neto. Se preferir fechar mais a marcação, Fabrício Lusa deverá começar jogando.

Se o esquema com três volantes for mantido, Fahel irá compor o meio campo ao lado de Feijão e Hélder. No entanto, se o técnico preferir um time mais ofensivo (como fez com o Corinthians), William Barbio poderá ser mantido e Anderson Talisca surge como opção mais remota.

