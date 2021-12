Em comemoração aos 89 anos, Bahia divulga nome do novo CT

Há 89 anos, surgia uma das maiores forças do futebol baiano. Nascia o Esporte Clube Bahia. Inicialmente, a agremiação se formou em decorrência do fechamento dos departamentos de futebol a Associação Atlética da Bahia e o Clube Bahiano de Tênis, ainda em 1930. Tempos depois, o time se filiou na Federação Bahiana de Esportes Terrestres, atual Federação Bahiana de Futebol.

De lá para cá, uma história que dispensa apresentações. Ao todo, foram 48 títulos baianos, três Nordestões e, por fim, os mais especiais de todos, dois Campeonatos Brasileiros - em 1959 e 1988 - contra equipes extremamente consagradas.

O primeiro título nacional se deu diante de nada mais, nada menos, do que o Santos de Pelé e Coutinho. Já o segundo, sob o comando do emblemático Evaristo de Macedo, o Esquadrão bateu o Internacional, de Taffarel e Falcão, com dois gols de Bobô em plena Fonte Nova lotada com mais de 90 mil pessoas.

Por sinal, em comemoração ao aniversário do Bahia, foi anunciado nesta quarta-feira, 1º, o nome do novo Centro de Treinamento do Tricolor, localizado no município de Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A nova casa do Esquadrão se chamará, justamente, CT Evaristo de Macedo.

O grupo principal do Bahia se reapresenta na próxima segunda-feira, 6, já na Cidade Tricolor, que terá sua inauguração oficial marcada para o sábado, 11. A cerimônia terá a presença do próprio comandante campeão do nacional de 1988, além de toda a atual diretoria do clube.

