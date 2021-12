Em coletiva, Obina fala sobre momento delicado do Bahia

Depois de um belo gol contra o Atlético-PR no domingo, o carismático atacante Obina foi o procurado para dar entrevista coletiva, nesta manhã de terça, 29, na sala de imprensa do Fazendão. O jogador falou sobre a experiencia que teve com rebaixamentos sofridos na carreira, o momento do time no campeonato e como deve ser o relacionamento da torcida com os jogadores, nesse momento delicado que o tricolor vive.

Perguntado sobre os descensos que já sofreu na carreira, com o Palmeiras e Vitória, e o momento que vive no Bahia, Obina declarou: "É uma situação que apesar de ter feito o seu melhor, você acaba deixando muita gente triste, então o que a gente puder fazer para evitar o rebaixamento, vamos fazer. E nós já demonstramos no campeonato que temos força para isso, não é à toa que no inicio do campeonato estávamos na sexta posição."

A respeito da série de quatro derrotas seguidas depois do clássico contra o Vitória, o atacante comentou o que está faltando ao time."Após o Ba-Vi pensávamos que íamos embalar, mas deixamos de dar aquele algo a mais que demos no clássico, mesmo enfrentando adversários qualificados como o Atlético-PR, que briga pela Libertadores. Então temos que levar aquela partida como exemplo de dedicação. Resgatar esse espirito."

Obina também falou como deve ser a relação da torcida com os jogadores nesse momento de crise. "Entramos na partida com o dever de vencer, quando jogamos em casa. O pensamento entre nós jogadores é que o torcedor vai nos apoiar e ter paciência, a gente pede que o torcedor presente no estádio jogue com a gente e se tiver mágoa com algum jogador deixe de lado, pois o que está em jogo é a vida do Bahia."

adblock ativo