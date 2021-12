Em coletiva, jogadores do Bahia pedem desculpas e apoio à torcida

Devido ao momento turbulento vivido pelo Bahia neste início de temporada, cinco jogadores foram a público na tarde desta sexta-feira, 15, para pedir desculpas à torcida. Considerados líderes do elenco, os atletas Anderson, Lucas Fonseca, Nilton, Gilberto e Fernandão abiram a coletiva no Fazendão e prometeram trabalhar firme para buscar melhores resultados nas próximas partidas.

"Viemos hoje para pedir desculpa. Não deveria falar aquilo que falei após o jogo. A torcida ficou chateada e eu peço desculpa. Precisamos do torcedor junto da gente. Estamos com a humildade de reconhecer os nossos erros. Deixamos a desejar, mas as coisas vão mudar.", garantiu o atacante Gilberto.

Mesmo sem ter atuado nos últimos jogos, em decorrência de uma lesão, o recém-chegado Fernandão também pediu a palavra durante a coletiva. "Todos nós sabemos o quanto a torcida influencia dentro de campo. Não temos racha dentro do clube entre os jogadores. Sabemos do projeto que foi criado e confiamos nele. Mas para que isso seja concretizado necessitamos do apoio da torcida com o grupo inteiro, não com um atleta individual".

No clube há mais tempo que todos os outros, Lucas Fonseca ratificou a importância da torcida jogar junto com o clube. "Eu não me recordo de um momento no Bahia que conseguimos sair com facilidade, sem a ajuda do torcedor. Então, aquilo que estamos fazendo é assumir nossos erros e pedindo esse apoio".

Quando questionado sobre o investimento que foi feito no elenco Tricolor, Anderson frizou na importância de mostrar resultado dentro de campo. "Futebol é resultado. Pegar número não vence partida. Viemos aqui, não para dar desculpas, porque estamos errados. Apenas não queremos estar brigando com o torcedor, nem entrar em campo debaixo de vaias. Só queremos vencer as partidas e dizer que juntos somos mais fortes", completou.

Para encerrar, Fonseca falou sobre a possibilidade de desclassificação do Bahia na primeira fase do Baianão, no domingo, 17, contra a equipe do Jequié. "O que nos resta é ir para campo e vencer. Estamos focados, acreditamos na classificação e, se ela vier, sabemos que vamos chegar forte".

Aposta em Enderson

Depois, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, explicou o porquê da manutenção do técnico Enderson Moreira. O dirigente apresentou três motivos. O primeiro é o bom trabalho desenvolvido pelo treinador no ano passado. O segundo o pouco tempo do início da temporada.

“A gente tem apenas 60 dias de início dessa temporada. É muito pouco tempo para tomar uma decisão, mesmo diante dos resultados que a gente vem tendo”, disse Bellintani.

O terceiro motivo é a avaliação do setores envolvidos com o futebol do clube de que o trabalho de Enderson é um dos melhores feitos no Fazendão em relação à comissão técnica. No entanto, o mandatário fez uma ressalva caso os resultados ruins prossigam.

“Se os resultados continuarem sem acontecer a gente precisa mudar. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu falo com o treinador”, afirmou o presidente

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

