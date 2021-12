Ainda não é o ideal, mas, em meio aos problemas vividos pelo Bahia neste início de temporada, surge algo que pode empolgar o torcedor. Na quarta-feira, 25, o Tricolor venceu a Catuense por 2 a 0, na Fonte Nova, com uma atuação animadora do trio ofensivo, formado pela primeira vez por Maxi, Kieza e Léo Gamalho como titulares.

O técnico Sérgio Soares mudou a escalação. Os garotos Rômulo e Bruno Paulista foram sacados do meio-campo por opção do treinador, e o zagueiro Chicão sofreu estiramento na coxa direita. No lugar deles, entraram Maxi e os estreantes Souza e Thales.

De cara, o time apresentou um espaço preocupante entre o meio-campo, com três jogadores praticamente como volantes, e o ataque. Mesmo com a movimentação em ambos os setores, a falta de um meia fez o passe chegar quadrado, tal qual nos jogos anteriores. Assim, o jeito foi o trio de ataque resolver entre si. O problema foi a grande quantidade de oportunidades claras desperdiçadas.

Vitor Villar Em clima de jogo-treino, Bahia vence a Catuense

Atacantes marcam

Aos 25 minutos, a pressão do trio deu resultado. Kieza aproveitou falha na saída de bola da Catuense e passou para Léo Gamalho empurrar para o gol vazio. Na comemoração do seu primeiro tento pelo Tricolor, ele imitou um samurai, empunhando a bandeira de escanteio. Levou cartão amarelo.

Carlos cruzou da esquerda para Léo Gamalho, que tocou para Kieza deixar o dele, aos 40. Na celebração, ele homenageou o lesionado lateral Railan, um dos seus melhores amigos no elenco.

Parecia um jogo-treino. No segundo tempo, o Bahia dominava, mas faltava o gol. Por ironia do destino, Maxi, destaque do trio, não marcou. Mais recuado que os demais, quase na ponta de um losango no meio-campo, ele articulou jogadas e até ajudou na marcação. Saiu aplaudido.

As várias chances perdidas se repetiam, principalmente com Léo Gamalho. A falta de capricho começou a ganhar tons de pura displicência. O time parecia tentar o mais difícil, o que irritou os poucos torcedores presentes. Tanto, que o time deixou o campo vaiado no único jogo que venceu com facilidade e sem sofrer gols neste Estadual.

<GALERIA ID=19886/>

adblock ativo