Em carta a MGF, advogado do Bahia renuncia ao cargo

No mesmo dia em que criticou duramente a "falta de transparência" no Bahia, Ademir Ismerim renunciou ao cargo de vice-presidente jurídico do clube ainda na noite da última quarta-feira, 15, por meio de uma carta enviada ao presidente Marcelo Guimarães Filho.

Em contato por telefone na noite desta quinta-feira, 16, Ademir Ismerim reafirmou que o principal motivo que o teria levado a deixar a diretoria do Esquadrão foi sobretudo a falta de transparência quando da mudança do estatuto do clube, no início deste ano.

"Agradeço a lealdade e o respeito pela oportunidade que tive em fazer parte da diretoria do Bahia no período em que V.Sa. é presidente, entendo que a incapacidade não deve ser comemorada, nem tão pouco servir de espelho para aqueles que nos cercam e que a torcida do Bahia merece resgatar sua esperança; assim, estou RENUNCIANDO ao cargo da diretoria que ocupo neste clube, pedindo desculpas pelos meus erros e desejando àqueles que permanecerem e àqueles que vierem somar esforços, sucesso e dias melhores, porque sempre serei BAHIA", disse Ismerim no trecho final da carta.

Além da renúncia, o advogado também teceu comentários sobre o atual momento do time baiano e disse que, se o clube não mudar o modo como conduz a sua administração, deverá ter um futuro ainda pior.

"Neste momento, o que se respira e transpira no seio da nossa torcida é um clamor por mudanças, porquanto o presente é negro e o futuro, a continuar nesta toada, nos remete à mais lenta e sofrida morte", sentenciou.

