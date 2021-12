O tricolor baiano lançou nesta sexta-feira, 26, dois novos vídeos mobilizando uma campanha para aproximar o seu torcedor. Em um deles, jogadores e membros da comissão técnica do time agradecem o apoio na vitória sobre o Sport e convocam os torcedores para o jogo contra o Flamengo no próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

No outro vídeo da campanha tricolor, nomeado de #ComFéEuVou, o clube convida os torcedores a 'colocarem a sua fé no braço, enquanto os jogadores colocam a fé na camisa'. A ação propõe aos tricolores utilizarem as tradicionais fitas do Senhor do Bonfim, com as cores do clube.

Confira os vídeos abaixo.

Da Redação Em campanha, Bahia pede fé e agradece aos torcedores

