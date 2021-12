Em busca do G-6, Bahia enfrenta o Vasco em São Januário

Em busca de se estabelecer no primeiro pelotão da Série A, o Bahia enfrenta o Vasco neste sábado, 7, às 11h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 18° rodada do Brasileirão

Sem saber o que é perder nos últimos sete jogos que disputou pela competição, o Tricolor entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com 27 pontos, a equipe baiana ocupa a 8° posição da tabela, com o mesmo número de pontos do Internacional, que é o primeiro clube na zona de classificação para a competição continental.

Além disso, a equipe comandada por Roger Machado atingiu outra marca expressiva. Com dois jogos ainda a disputar até o fim do primeiro turno, o Esquadrão já ultrapassou a sua melhor marca no turno inicial do Brasileirão. Até então, a melhor campanha do clube tinha sido no ano passado, quando marcou 25 pontos em 19 jogos.

A boa pontuação, aliada ao bom momento que a equipe passa na competição, faz com que os jogadores admitam que a briga do Bahia é por uma vaga na maior competição do continente. Em entrevista coletiva durante a semana, o atacante Arthur Caike afirmou que o elenco tem como objetivo 'conseguir essa vaga na Libertadores".

Já o lateral Nino Paraíba ressaltou o bom momento e reforçou que a briga agora é com as equipes do pelotão de cima. “A equipe está muito bem e, quando a equipe está bem, o conjunto vive boa fase. A gente pretende manter essa fase, em busca de uma vaga na Libertadores. Como a torcida tanto quer, e a gente também quer. Estamos brigando lá em cima. Daqui para frente, temos que pensar no grupo de cima”.

O jogo

Para a partida deste sábado, o Bahia não poderá contar com o atacante Artur, convocado para a Seleção Brasileira Olímpica. A tendência é que Élber o substitua, mas Arthur Caike corre por fora. Outra dúvida na equipe que começa o duelo contra o Vasco está no meio de campo. Ronaldo e Guerra brigam por uma vaga. Se Roger Machado optar por Ronaldo, o Tricolor em teoria entra em campo com uma equipe mais defensiva. Já com Guerra o Bahia ganha mais criatividade e chegada ao ataque.

Outros desfalques do Tricolor para o jogo são o volante Elton, que, com dores no joelho, não treinou com o grupo durante a semana, o zagueiro Ernando, ainda se recuperando de uma cirurgia, e o atacante Rogério, em processo de transição.

Adversário da vez, o Vasco vive situação oposta na tabela. A equipe carioca ocupa a 15° posição com 20 pontos. Para o duelo, o Cruz-maltino não terá à disposição a jovem promessa Talles Magno, de apenas 17 anos, que está servindo a Seleção Brasileira sub-20.

Retrospecto

Segundo dados estatístico do site oGol, em toda a história dos confrontos, Bahia e Vasco já se enfrentaram em 54 ocasiões. O Tricolor levou a melhor em 21 vezes, o Vasco em 16 e 17 jogos terminaram empatados. O Esquadrão também leva vantagem no número de gols marcados. Foram 71 a favor, contra 58 do Cruz-maltino.

Pelo Brasileirão, o Esquadrão segue com o retrospecto superior. São 13 triunfos do time baiano, contra 11 do Vasco e outros 15 ficaram no empate. A equipe carioca só tem ligeira vantagem quando enfrenta o Tricolor em casa. Como mandante, são sete triunfos e 11 empates. O Bahia venceu seis vezes.

No primeiro turno da Série A de 2018, o Tricolor baiano venceu o rival por 3 a 0 na Arena Fonte Nova. Os gols da partida foram marcados por Élber, Zé Rafael e Régis. Já no returno o Vasco ganhou por 2 a 1, com gols de Yago Pikachu e Marrony para a equipe carioca. Gilberto marcou para o Bahia.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo