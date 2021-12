Em busca do 1º triunfo fora, Bahia encara o Santos na Vila Belmiro

Sem tempo para lamentar a perda de invencibilidade de oitos jogos no Campeonato Brasileiro, o Bahia já volta a campo diante do Santos neste sábado, 25, às 16h, no estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. A partida marca o início de uma sequência de três jogos fora de casa da equipe, que também irá encarar Ceará e Atlético-PR, fora de seus domínios, nas próximas rodadas.

Vale ressaltar que o Tricolor ainda não venceu nenhuma partida como visitante na competição nacional e precisa do triunfo para se afastar da zona de rebaixamento.

Visando esta partida de reabilitação, o técnico Enderson Moreira não terá desfalques para escalar o time. Sem jogadores lesionados, nem suspensos, o comandante poderá utilizar força máxima diante do Peixe. A única dúvida do Tricolor fica no gol, já que Douglas está recuperado de lesão e pode voltar aos titulares.

Já do lado santista, o treinador Cuca pode poupar alguns jogadores visando o duelo contra o Independiente, pela Taça Libertadores da América no meio da próxima semana. Os atacantes Rodrygo e Bruno Henrique podem ceder suas vagas para Derlis González e Eduardo Sasha, respectivamente. Além disso, o lateral Victor Ferraz e o volante Alison, suspensos, estão fora do embate.

Com 22 pontos conquistados, o Bahia ocupa a 11ª colocação do Brasileirão. Já o Santos tem 21 pontos e está na 13ª posição.

