Em busca de reabilitação, Bahia e Flu duelam neste sábado

Sob suspeita de suas torcidas, Bahia e Fluminense se enfrentam no Maracanã, neste sábado, 7. Nas últimas rodadas, as duas equipes somaram poucos pontos na competição.

O tricolor baiano vem de duas derrotas e o tricolor carioca só somou um ponto nas últimas três rodadas e beira a zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 19 pontos.

O Bahia, que terá no mesmo dia eleições para a escolha de um novo presidente, tenta se recuperar na competição após sair do G-10, na última rodada. O clube ocupa agora a 11ª colocação, com 23 pontos.

O Esquadrão tem a seu favor, o bom retrospecto na Série A desse ano contra times cariocas: superou o Botafogo e Flamengo e empatou contra o Vasco. Porém, o Bahia vem de uma derrota contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, na última quarta, 4, por 3 a 1.

Já o Fluminense vem motivado, depois de uma boa apresentação contra o Atlético-MG, também na quarta, no estádio Independência, em Minas Gerais. A equipe cariesteve por duas vezes na frente do marcador, mas Ronaldinho Gaúcho igualou o placar com dois gols de falta. A partida terminou 2 a 2.

Cristóvão tem problemas

O técnico Cristóvão Borges não terá à disposição o meia Marquinhos Gabriel. O jogador, que saiu machucado da partida contra a Raposa, teve um estiramento de grau 1 na coxa direita. O tempo de recuperação é de 10 dias. O treinador deve mandar a campo William Barbio, no time titular.

O volante Rafael Miranda, por conta de dores na coxa, também não reúne condições de jogo e ficará mais uma semana fora.

O lateral Madson, que foi sacado do time durante o intervalo da partida diante do Cruzeiro, não foi relacionado para o jogo ante o tricolor carioca. O provável substituto é o lateral direito colombiano Angulo.

Outra ausência certa é a do meio-campo Anderson Talisca, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

Ausências no ataque carioca

No tricolor das laranjeiras, o treinador Vanderlei Luxemburgo tem importantes desfalques para duelo. Em treino realizado nesta sexta-feira, 6, o treinador definiu os substitutos.

Além de o atacante Fred, fora da equipe por conta de lesão, o atacante Rafael Sóbis vai ser poupado em função de cansaço muscular. O técnico confirmou a entada de Samuel.

Rhayner também desfalca a linha de frente do ataque do Fluminense. O atleta cumpre suspensão automática por expulsão na partida contra o galo, na última rodada. Marcos Júnior deve ser o substituto.

