Em busca de arrancada, Bahia recebe o Vasco na Fonte Nova

Quanto vale um jogo? A resposta é óbvia: depende. Falando sobre o deste domingo, 20, às 16h, na Fonte Nova, as condicionais que a envolvem indicam importância acima do normal.

Na teoria, o duelo do Bahia com o Vasco vale tanto qualquer outro. Na prática, significa muito mais do que simplesmente somar um ponto, três ou sair de mãos abanando. Para o Tricolor, o triunfo pode abrir a possibilidade de uma arrancada divisora de águas.

Depois de encarar o Cruzmaltino, a equipe terá pela frente outro carioca em casa, o Botafogo (domingo, 27, às 16h), e o lanterninha Atlético-GO em Goiânia (segunda, 11/9, às 20h). Uma sequência que oferece clara oportunidade de o Esquadrão emendar três triunfos consecutivos pela primeira vez na competição. Caso consiga a façanha, pode alcançar, com ajuda de uma insana combinação de resultados, até a quinta colocação na tabela.

Em compensação, uma derrota para os vascaínos é capaz de promover uma brusca alteração de rota na nau tricolor, que correria risco de adentrar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Desta forma, o time receberia uma carga extra de pressão para os embates subsequentes diante do Bota e do Dragão goiano.

O resultado da partida desta tarde também pode trazer consequências imediatas para uma pessoa em especial: o técnico interino Preto Casagrande, que teve seu futuro condicionado ao desempenho nos próximos jogos pelo presidente Marcelo Sant’Ana.

“Quando optamos pela saída de Jorginho, decidimos dar um pouco de tempo para essa comissão técnica interina. Um prazo de quatro a cinco rodadas para que a gente pudesse tomar uma decisão mais segura para o Bahia”, disse o dirigente, em referência aos dois próximos jogos, o quarto e o quinto sob o comando de Preto. “Os jogadores vieram pedir pra que Preto continuasse. Mas, pra ele ficar, a gente quer ver resposta em campo, com atitude, determinação e resultados”, completou.

Por enquanto, sob a batuta do ex-atleta, o Esquadrão somou um triunfo, um empate e uma derrota. E o curioso é que o revés veio justamente quando Preto teve, pela primeira vez, uma semana cheia para armar a equipe. “Não consegui trabalhar para os primeiros dois jogos. Para a partida contra o Atlético-PR, tive mais tempo. Fizemos uma excelente primeira etapa, dentro do que foi trabalhado, com minha metodologia, minha maneira de pensar. Mas no segundo tempo perdemos um pouco do equilíbrio. Nesta semana, tentei fazer os jogadores terem consciência de que aquilo foi uma casualidade. É importante eles acreditarem no trabalho que está sendo feito”, afirmou.

Uma dúvida

Na quinta-feira, o coletivo ministrado por Preto trouxe dois problemas. Com dores no pé, o zagueiro Tiago e o centroavante Rodrigão não conseguiram terminar a atividade. No entanto, Tiago trabalhou normalmente na sexta e está confirmado para a partida deste domingo, 20.

Já Rodrigão, que volta a sofrer com o problema da luxação em um dos dedos do pé esquerdo – lesão que o tirou de três jogos em sequência no mês passado – é dúvida.

Caso o goleador não entre em campo, o treinador interino tem dois jovens como opções: o grandalhão Júnior Brumado, que ainda não atuou como titular, e João Paulo, autor de dois tentos no Brasileiro.

Bahia x Vasco - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

Quando: Domingo, 20, às 16h

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Bruno Salgado Rizo e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (Trio de São Paulo)

Bahia - Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Renê Júnior e Régis; Zé Rafael, Mendoza e Rodrigão (João Paulo). Técnico: Preto Casagrande.

Vasco - Martín Silva; Rafael, Breno, Anderson Martins e Gilberto; Jean, Mateus, Wagner e Ramon; Paulinho e Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

