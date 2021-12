"Em busca da vaga na Libertadores", afirma Nino sobre pensamento do Bahia

A boa fase do Bahia se consolida dentro do Brasileirão Série A. O Tricolor atualmente figura na 8ª posição, somando 27 pontos, igualado com o Internacional, que aparece na 6ª colocação (garantido na zona de classificação para a Libertadores). O Colorado vence o Bahia no número de vitórias, são oito contra sete do Tricolor.

Reconhecendo o momento bom da equipe, o lateral Nino Paraíba garantiu que a briga do Bahia no Brasileirão é pela vaga na Libertadores do ano que vem. “A equipe está muito bem, e quando a equipe está bem, o conjunto vive boa fase. A gente pretende manter essa fase, em busca de uma vaga na Libertadores. Como a torcida tanto quer, e a gente também quer. Estamos brigando lá em cima. Daqui para frente, temos que pensar no grupo de cima”, afirmou Nino.

O atleta ainda comemorou o apoio da torcida nesta fase da equipe. “Esse ano está mais, a torcida mais junta, mais próxima, apoiando mais. Fico muito feliz com o apoio da torcida comigo e com meus companheiros. É fruto do trabalho. Mais do que no ano passado. Onde passo, torcida pede para tirar foto, brinca com a música. Isso é muito importante para a gente” comentou.

Sobre o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, diante do Vasco, neste sábado, 7, às 11h, em São Januário, no Rio de janeiro, Nino reconhece a dificuldade de jogar na casa do adversário, mas garante a confiança da equipe. “A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente quer fazer uma grande partida para trazer um bom resultado”, falou.

Treino

Na manhã desta quinta-feira, 5, o Tricolor encerrou a preparação para enfrentar o Vasco. O técnico Roger Machado iniciou a manhã com um trabalho tático, onde escalou os prováveis jogadores titulares.

Na segunda parte, os atletas fizeram um treino intenso de bolas paradas, com foco nos escanteios, faltas laterais e jogadas ensaiadas. Os dois setores (defensivo e ofensivo) foram trabalhados.

No fim, o grupo participou do característico 'rachão'. A delegação do Bahia viaja nesta sexta-feira, 6, para o Rio de Janeiro.

Equipe encerrou nesta manhã a preparação para confronto contra o Vasco (Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia)

adblock ativo