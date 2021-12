Em busca da recuperação, Bahia encara um conturbado Flamengo

Pela 27ª rodada e com manto novo, Bahia e Flamengo duelam na Arena Fonte Nova, em Salvador, buscando reabilitação, diante do último resultado negativo de ambas as equipes e, de quebra, dar mais um passo para alcançar os distintos objetivos no Brasileirão.

O esquadrão busca se distanciar da temível zona de rebaixamento e para isso conta com os reforços do craque do time, Zé Rafael, que fez falta no último confronto contra o Vasco, e do zagueiro Lucas Fonseca, recuperado de lesão. Em compensação, terá os desfalques do defensor Tiago, que está sem ritmo de jogo, e do goleiro Douglas Friedrich, expulso na última partida diante do Gigante da colina.

A derrota do Flamengo pela Copa do Brasil na última quarta-feira, 26, frente ao Corinthians, causou a demissão do agora ex-técnico rubro-negro carioca Mauricio Barbieri, porém a diretoria agiu rápido e anunciou o treinador Dorival júnior que comandou o líder São Paulo no início do ano e já vai orientar a equipe, hoje, do banco.

"É muito difícil falar. O Flamengo que vamos enfrentar é um Flamengo de ótimos atletas, ótimos jogadores, uma equipe que sabe muito bem o que fazer. Foi eliminado agora na Copa do Brasil. É um Flamengo sempre forte, que tem investido muito no futebol. Uma equipe qualificada", disse Enderson Moreira, técnico do Bahia.

