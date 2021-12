Em bom momento, Bahia tenta confirmar 'freguesia' do Sport

Nesta quarta-feira, 8, às 22h, em Recife, Bahia e Sport se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal do Nordestão. Por um lado, a força e o momento dos dois times deixam claro o equilíbrio que deve marcar o confronto. Por outro, porém, o histórico aponta um favoritismo baiano.

Pensar em Bahia e Sport duelando em mata-mata significa, ao torcedor tricolor, se encher de belas lembranças. No total, o Esquadrão de Aço e o Leão da Ilha fizeram seis confrontos eliminatórios por competições oficiais. E o clube baiano levou a melhor em cinco.

Para completar, a única vez que o Sport derrubou o Bahia, na Copa do Nordeste de 1994, foi em situação pouco relevante, ao menos para os baianos. A competição em questão foi disputada em menos de duas semanas - entre 4 e 15 de dezembro - e todos os jogos ocorreram em Alagoas.

Tecnicamente falando, ela se chamava Taça Governador Geraldo Bulhões. E o Bahia, por ser o único clube nordestino envolvido nas quartas de final do Brasileirão, finalizada justamente em 4 de dezembro, deu férias a alguns de seus titulares e disputou o torneio com time misto. Mesmo assim, na semifinal, só caiu nos pênaltis, após empate em 1 a 1.

De resto, o Esquadrão é absoluto. E, entre os confrontos, momentos que marcaram a história. Os principais foram nos seus dois títulos brasileiros, em 1959 e 1988. Em ambos, o Bahia derrubou o Sport nas quartas de final.

Outro momento marcante foi a final do Campeonato do Nordeste de 2001, vencida após bela exibição e triunfo por 3 a 1 na Fonte Nova. As outras eliminações do Rubro-Negro pernambucano ante o Tricolor baiano foram pelas quartas de final da Taça Brasil de 1963 (também equivalente à final da etapa Norte/Nordeste) e pelas semifinais da Copa do Nordeste de 1997.

Para esta noite, porém, o atacante Maxi Biancucchi alerta: "Sabemos que atuar em Recife será complicado. O estádio estará lotado e a torcida vai fazer pressão. Mas a nossa resposta será dada dentro de campo. O Bahia está sempre preparado para o confronto".

Freguesia

O histórico em mata-matas apenas reforça a vantagem que o Bahia mantém sobre o adversário. Por competições oficiais, os dois times se enfrentaram 35 vezes. O retrospecto marca 16 vitórias tricolores, 10 empates e 9 derrotas.

Levadas em consideração só as competições regionais, como a desta quarta, o Bahia jamais perdeu. Foram dois triunfos e quatro empates. "É um grande clássico nordestino. Jogo no qual nossa dedicação é de 110%", declarou Léo Gamalho.

Mata-matas entre Bahia e Sport

1959 - Taça Brasil | Bahia 3x2 Sport; Sport 6x0 Bahia; Sport 0x2 Bahia (Bahia classificado)

1961 - Taça Brasil | Sport 2x2 Bahia; Bahia 1x0 Sport; (Bahia classificado)

1988 - Brasileirão | Sport 1x1 Bahia; Bahia 0x0 Sport (Bahia classificado pela melhor campanha)

1994 - Copa do Nordeste | Sport 1x1 Bahia (Sport classificado na disputa de pênaltis)

1997 - Copa do Nordeste | Bahia 0x0 Sport; Sport 1x1 Bahia (Bahia classificado pelo gol fora de casa)

2001 - Campeonato do Nordeste | Bahia 3x1 Sport (Bahia campeão)

adblock ativo