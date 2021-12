Em boa fase, Bahia enfrenta o Avaí para sonhar mais alto

Os bons resultados conquistados pelo Bahia após a chegada do técnico Carpegiani deixaram o plantel e a torcida com outro clima em relação às expectativas para a reta final do Brasileirão, almejando até uma vaga uma sonhada vaga para a Libertadores-2018.

É nesse ‘clima favorável’ que o Bahia enfrenta nesta quarta-feira, 8, e o Avaí, às 18h30 (horário da Bahia), no estádio da Ressacada, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Até mesmo a temperatura para a partida deve ajudar: a previsão do tempo na capital catarinense é de 23 graus, e apesar da possibilidade de chuva durante o jogo, o clima está longe de ser o frio normalmente encontrado na região sul do País.

Boas lembranças

A fase negativa da equipe catarinense também colabora para a perspectiva da conquista de um bom resultado na Ressacada: o Avaí venceu apenas três dos 16 jogos como mandante na Série A deste ano, estando há cinco partidas sem vencer em casa.

Jogar na Ressacada também traz boas lembranças recentes para o torcedor do Bahia. No ano passado, pela Série B, o Tricolor derrotou o Avaí em Santa Catarina por 3 a 0, com gols dos atacantes Edigar Junio e Hernane, além do zagueiro Tiago. Edigar e Tiago começam o jogo desta quarta como titulares. Hernane aparece como opção entre os suplentes.

Um novato no confronto desta quarta é o zagueiro Thiago Martins, que fará sua segunda partida como titular do Bahia, substituindo Lucas Fonseca, desfalque por lesão.

Para Thiago, conquistar os três pontos contra o Avaí é importante para embalar nos últimos jogos do Brasileirão e conquistar ainda mais o apoio do torcedor nesta reta final.

“Será um jogo complicado. Mas estamos preparados para fazer o que Carpegiani pedir e conquistar os três pontos. Com esse triunfo sobre o Avaí, teremos ainda mais a torcida do nosso lado nos próximos jogos em casa”, projetou.

Além de Thiago, outra novidade para o jogo deve ser a entrada do volante Juninho no lugar de Vinicius. Juninho, que entrou no segundo tempo contra a Ponte, foi muito elogiado pelo treinador Carpegiani, que deve mantê-lo no time.

Do lado do Avaí, a principal mudança deve ser a entrada do experiente lateral direito Maicon, ex-Roma e Seleção Brasileira, que ocupa a vaga do suspenso Leandro Silva.

Nesta terça, 7, o Bahia treinou no CT do Figueirense, com o técnico Carpegiani orientando os atletas em uma atividade tática. Antes do trabalho, os jogadores assistiram a um vídeo com momentos da partida contra a Ponte Preta.

Ingressos para domingo

Começa nesta quarta, a partir das 12h, a venda de ingressos para o público geral pela internet, visando ao jogo de domingo, às 17h (horário da Bahia), contra o Atlético-MG, pelo site itaipavaarenafontenova.com.br.

Na quinta, 9, tem início a venda de ingressos nos pontos físicos: bilheteria da Arena Fonte Nova, lojas TicketMix dos shoppings da Bahia, Salvador e Cajazeiras, além das lojas oficiais do Bahia nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Estrada do Coco.

Há entradas por valores que variam entre R$ 20 (meia, setor super sul) e R$ 140 (Lounge Premium). A gratuidade para crianças é de 11 anos, com exceção dos camarotes e do Lounge, que é até 6 anos.

