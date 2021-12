Em apresentação, Jackson fala em ajudar o Bahia na Série B

O novo reforço do Bahia, o zagueiro Jackson, foi apresentado no Fazendão nesta segunda-feira, 9, pouco antes de se juntar ao elenco no treino da tarde. Ele chegou na sala de imprensa a lado do presidente Marcelo Sant'Ana e falou sobre sua expectativa de atuar pelo Esquadrão.

Feliz, esperançoso e impressionado com a Nação. Confira a apresentação do zagueiro Jackson, que projetou o acesso https://t.co/OBQwO833kE — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 9 de maio de 2016

"Não chego para resolver o problema e sim ajudar os companheiros. Vi um time sólido, onde todos estavam em um objetivo. Tem outros zagueiros de qualidade. Venho para somar e ajudar eles", disse em coletiva.

O defensor assistiu a decisão do Campeonato Baiano, realizada domingo, 8, na Fonte Nova, e ainda rasgou elogios à torcida tricolor. " Estava na Arena e fiquei muito feliz e esperançoso em relação ao que a torcida fez. Mesmo com a perda do título o torcedor nos apoiou. Isso eu nunca vi. Agradeço à torcida e isso é um parâmetro para a Série B", falou.

Sobre a Série B, Jackson se mostrou otimista com o maior objetivo do Bahia no ano, que é conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. "A diretoria não está medindo esforços para montar um elenco forte. Ficou o parâmetro do jogo de ontem para entrar com esse pensamento tanto dentro como fora de casa. Vamos colher bons frutos no final da temporada", finalizou.

Titular do Palmeiras na conquista da Copa do Brasil do ano passado, Jackson foi requisitado de volta pelo Internacional, onde atuava desde 2012. O Bahia adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Colorado. O atleta assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2019.

adblock ativo