Em amistoso comemorativo pelos 85 anos do Bahia, quem foi a Fonte Nova neste sábado, 23, viu um jogo digno de campeonato. A partida teve todos os elementos de um bom jogo, lindas jogadas, gols, cartões, expulsão e muita marcação.

O Santos saiu na frente com Gabriel e o Bahia virou com Hernane. No final, Serginho fez um belo gol e empatou a partida.

Teófilo Henrique Em amistoso de aniversário, Bahia empata com o Santos

O jogo

Nos primeiros minutos, os dois times pouca coisa fizeram. Depois dos 10 minutos, as equipes iniciaram o bom jogo com chances para os dois lados. Aos 23min, Lucas Lima rouba bola no meio, toca para Joel na esquerda, e na saída Lomba, o atacante toca para Gabriel mandar para o fundo do gol.

O time paulista diminui um pouco o ritmo e fica jogando apenas no contra-ataque até o final do primeiro tempo.

Virada

No começo do segundo tempo, o Bahia voltou cheio de vontade e aos 10 minutos conseguiu a virada com dois gols de Hernande. Hayner avançou pela direita, cruzou rasteiro para o Henrnane que mandou para o gol.

A virada veio de penalti. Douglas Pires avançou dentro da área e foi derrubado por Caju. Na cobrança, Hernane deslocou o goleiro Vanderlei e mandou para o gol.

O Bahia permaneceu melhor em campo, até as mudanças feitas pelos dois técnicos que alteraram completamente os times.

E, aos 45 minutos, Serginho do Santos fez uma bela jogada e mandou um belo chute e marcou o gol de empate do Santos.

