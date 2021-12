Em alta, volante Matheus Salles celebra chances como titular

Substituto escolhido pelo técnico Jorginho para ocupar o lugar do suspenso Edson, o volante Matheus Salles está próximo de ganhar mais uma oportunidade com a camisa do Bahia, no domingo, 9, diante do Fluminense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Praticamente esquecido no banco de reservas no início da temporada, o jogador ganhou chances e jogou as duas últimas partidas do time, contra o Flamengo e o Vitória.

“Então... eu fiquei um tempo [fora]. Desde que eu cheguei, não tive uma grande sequência, mas estou trabalhando firme para, se Deus quiser, continuar com essa sequência”, disse o jogador, nesta terça-feira, 4, em entrevista coletiva.

A fase do time, entretanto, não é das melhores. Beirando a zona de rebaixamento, o Bahia não vence há seis jogos. O jogador, entretanto, afastou o sentimento de tranquilidade com a saída do Z-4 na última rodada. “Não dá mais tranquilidade porque o Brasileiro é uma coisa bem rápida. Se tropeçarmos de novo, a gente praticamente volta”.

Segredo para a vitória

Para o jogador, o segredo para a vitória é “chegar junto” dos jogadores jovens e velozes do time adversário. “Não pode dar muito espaço, porque eles têm atacantes rápidos. Tem que marcar perto e não dar espaço para a velocidade deles”, contou sobre o Flu.

