Em alta, Gilberto projeta próximo duelo: "Goiás vai ser mais difícil"

Com cinco gols nos últimos dois jogos, Gilberto se tornou o artilheiro do País na temporada, empatado com Gabigol. Até o momento, o atacante anotou 22 gols em 37 partidas nesta temporada. Em coletiva realizada nesta terça-feira, 13, o centroavante Tricolor falou da excelente fase que vive na temporada.

"Fico feliz. Acho que vivi um momento de aprendizado há um tempo antes de chegar no Bahia. Cheguei em um momento do time em ascensão. A equipe precisava de alguém para fazer gol, e eu precisava jogar. Abriram a casa, e estou colhendo com eles os frutos da parceria que foi bem montada", avaliou.

Para chegar nos números que alcançou até aqui, Gilberto congratulou a participação ativa dos companheiros de equipe. "Ninguém consegue fazer gol sozinho. O sistema todo está funcionando. A gente sabe da responsabilidade que tem, sim, de poder sempre estar ajudando a equipe. Todos estão sabendo lidar bem com a situação, procurando ajudar um ao outro. Caso no próximo jogo eu tenha oportunidade de tocar para um companheiro, pode ter certeza que vou tocar. O importante é estar todo mundo feliz e mais importante ainda é conquistar três pontos para continuar subindo na tabela", celebrou.

Apesar dos últimos jogos terem sido contra Flamengo e Palmeiras, o atacante acredita que o maior desafio estará no próximo duelo diante do Goiás. Para o camisa 9, em decorrência da má fase do Esmeraldino, o esquema tático poderá prejudicar a penetração do Esquadrão no campo de ataque.

"Os jogos são passado. Esse contra o Goiás vai ser o mais difícil para nós. Vai ser um jogo muito difícil, assim como foi contra a Chapecoense. Muito truncado, muito difícil de acessar, com poucas oportunidades. A gente já está prevendo esse tipo de jogo. O Goiás não vem com bons resultados, vai se fechar, explorar o contra-ataque. A gente tem que estar bem ciente disso, sabendo que vai ser muito difícil", analisou Gilberto.

Bahia e Goiás se enfrentam no domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

