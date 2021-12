Principal jogador do Bahia na campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Geovane Itinga virou destaque individual da competição. Além da artilharia isolada, com oito gols, ele foi um dos dois atacantes da seleção da Copinha. Em alta, Itinga, 17, aguarda por um novo desafio: mudar de categoria e trabalhar no time sub-20 do Tricolor.

Além do prêmio individual, Itinga foi escolhido para a seleção do torneio, feita pelo canal por assinatura SporTV. "Estava assistindo ao programa e 'secando' meus adversários. Foi uma grande surpresa para mim e estou muito feliz com essa conquista", afirmou o jogador ao A TARDE, por telefone.

Após a eliminação do Bahia sub-17 nos pênaltis, nas quartas de final, para o América-MG, Itinga recebeu do clube um período de férias. Entretanto, o jogador terá um novo desafio pela frente. "O técnico Aroldo Moreira fez uma lista de atletas da Copinha para disputar o Baiano sub-20 no próximo mês e fiquei contente com essa convocação", disse.

Segundo Éder Ferrari, gestor de futebol do Bahia, o atacante precisa de uma série maior de jogos para ser aproveitado no time profissional. "Ele teve um 2015 bastante difícil, com muitas lesões. Torcemos para que consiga manter a boa sequência este ano para poder ser utilizado no time principal, quem sabe, no final de 2016", comentou.

Matheus Vianna Em alta, Geovane Itinga aguarda novo desafio no Bahia

Renovação na mira

Promessa tricolor, Geovane tem contrato até março de 2017 e já existem conversas para a renovação. "Começamos a tratar com o empresário do jogador [Carlos Leite], mas a renovação deve ficar para o 2º semestre", afirmou Ferrari.

Com o time sub-17, numa competição da categoria sub-20, o Bahia chegou até às quartas de final. Agora, o time tenta se proteger dos 'avanços' de empresários e clubes aos seus jogadores, como confirma Ferrari. "Fechamos renovações com diversos atletas antes da Copinha, que devem ser publicadas no BID nesta semana".

Tinga já treina

Antes mesmo do anúncio oficial, o lateral-direito Tinga, 22, foi a novidade do treinamento físico desta segunda-feira, 25, no Fazendão. O jogador, que pertencia ao Grêmio, já tinha chegado em Salvador e assistiu ao empate entre Bahia e Santos na Fonte Nova, no amistoso do último sábado. O lateral é o 1º reforço tricolor para a defesa.

Apesar da chegada do novo contratado, o treino físico teve dois desfalques. O atacante Hernane, que fez os dois gols no amistoso, foi liberado para resolver problemas pessoais. Já o lateral Hayner foi poupado devido a um torcicolo.

