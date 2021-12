Em alta, Arthur Rezende quer fazer carreira decolar de vez

Arthur Rezende. Nome que, outrora, para o torcedor do Bahia, podia até despertar alguma reação de desconhecimento. Hoje, após o Ba-Vi do último domingo, disputado pela sexta rodada do Campeonato Baiano, com os times de aspirantes, o meia é a bola da vez no Esquadrão de Aço.

Mas se engana quem pensa que, por estar na equipe ‘de baixo’, Arthur é um garoto. O goiano já tem 25 anos e passou por diversos clubes na carreira antes de chegar ao Bahia: Goiás base), Gil Vicente (POR), AEL Limassol (CHP), Santa Cruz, Boavista e Guarani. Em alguns com boas atuações, em outros nem tanto, mas fato é que o meia nunca chegou a atingir grande destaque.

Sem o faro do gol – como mostrou no último minuto do clássico do fim de semana – como característica, Arthur tem uma média baixíssima de bolas na rede em sua carreira (veja no serviço ao lado os números gerais do jogador). Sua principal temporada foi em 2019, quando jogou pelo Guarani de Campinas. Na série B do Brasileirão, atuou em 30 partidas, marcando quatro gols e dando duas assistências. Na temporada como um todo, foram 41 confrontos e oito tentos anotados.

Tempo

A temporada de 2019, inclusive, foi a que o meia mais atuou, em termos de minutos. Em 2016, atuou bem no Gil Vicente, pela segunda divisão portuguesa. Aquela havia sido a última vez em que tinha jogado ao menos dois mil minutos uma mesma temporada. Até o ano passado, quando esteve dentro de campo por 2.997 minutos, por Guarani e Boavista (Campeonato Carioca). Juntando todas as equipes em que atuou neste meio tempo – de 2017 a 2019 – atuou por apenas 2.285 minutos.

Subindo

Quando chegou ao Bahia, no fim do ano passado, Arthur Rezende classificou o movimento como uma “boa oportunidade”. O contrato foi firmado como empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.

À época da contratação, ficou a dúvida sobre se o meia chegaria para atuar pelo time principal ou de transição. O Bahia ainda não possuía um jogador com as mesmas características, e a construção de jogadas foi um problema do time de Roger Machado durante o ano passado.

E mesmo quando esteve definido que Arthur disputaria o Campeonato Baiano com a equipe alternativa, o técnico Roger Machado elogiou o jogador e chegou a pedir que ele passasse mais um tempo com o elenco principal. “Roger tem aproveitado Arthur. Ele treinou com Roger, que gostou e pediu que ficasse por mais tempo. Ele teve uma sequência. Para nós, é ótimo”, disse o diretor de futebol do Tricolor, Diego Cerri, à época.

O meia chegou a treinar algumas vezes no time de cima, mas não se firmou, e nem sequer foi relacionado para qualquer partida.

Com a chegada de Rodriguinho, o espaço ficou ainda menor, agora, para o goiano de 25 anos almejar uma vaga com Roger Machado. No entanto, ele está entre os sete do time de transição que foram inscritos na Sul-Americana. Cabe saber se Arthur Rezende terá chance de decolar de vez no Bahia.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

