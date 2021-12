Em alerta, Bahia retorna aos treinos por um lugar G-4

No Fazendão, o clima nem de perto se assemelha ao do arquirrival rubro-negro. Nada de crianças, tampouco tranquilidade. Pelo contrário. Nesta segunda, 12, no retorno aos treinos após dois dias de folga, o cenário era de seriedade no trabalho comandado pelo técnico Charles.

E não era para menos. Afinal, o Bahia - atualmente no sexto lugar - busca a volta ao G-4 diante do 14º colocado Oeste, sábado, às 16h30, na paulista Osasco.

De manhã e tarde, houve uma atividade técnico-tática. O artilheiro Kieza só participou do treino vespertino. Antes, assim como o lateral esquerdo Ávine, fez um trabalho à parte, na academia.

O atacante Zé Roberto, afastado devido a dores nas costas, permaneceu na fisioterapia. Recuperando-se de lesão, o lateral direito Cicinho se exercitou para ficar logo à disposição do treinador. Nesta terça, 13, o elenco treina a partir das 16h.

O presidente Marcelo Sant'Ana usou as redes sociais para rebater uma declaração atribuída a ele sobre uma suposta priorização de questões ligadas à posse do Fazendão em detrimento do acesso à Série A nesta temporada. "Uma mentira", escreveu nesta segunda.

Sub-20

Nesta terça-feira, 13, a partir das 15h30, em Goiânia, a equipe sub-20 decide vaga à terceira fase da Copa do Brasil da categoria, contra o Goiás.

No jogo de ida, no estáido de Pituaçu, tudo igual: 1 a 1. Ao Bahia, basta empatar por dois ou mais gols. Entretanto, um 0 a 0 o elimina.

