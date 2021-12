Elton prega respeito ao Fluminense, mas reconhece força do Bahia na Fonte

O Bahia conquistou na quarta-feira, 22, a vantagem na primeira partida da disputa em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o triunfo em cima do São Paulo, o Esquadrão poderá sacramentar a classificação jogando dentro de casa, na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira, 29.

No entanto, entre os jogos de ida e volta do duelo de Tricolores, haverá uma partida pelo Brasileirão. Por sinal, contra outro Tricolor, o carioca. Neste domingo, 19h, Bahia e Fluminense se enfrentarão em Salvador, partida válida pela sexta rodada. Sobre o embate, Elton comentou em coletiva na tarde desta sexta-feira, 24, sobre a possibilidade de Roger Machado poupar jogadores visando a partida do meio de semana

"A gente falou no começo que não dava tempo de comemorar o triunfo, recuperar os jogadores, o jogo desgastou muito. A gente marcou demais. Aí, o treinador pensa se coloca todos para jogar domingo, pois quarta tem decisão em casa. Tem que ver o lado dele e dos jogadores. Quem entrar em campo tem que dar o máximo para conquistar os três pontos e ficar na parte de cima da tabela. Esse ano é nossa meta", afirmou o volante

Questionado se haveria a possibilidade de atuar as três partidas em sequência, Elton se colocou à disposição, mas garantiu cansaço. "Estou me sentindo bem. O cansaço vem hoje, quando acorda. Parece que passou um trator em cima da gente. Se ele optar, estou à disposição. Quero sempre ajudar o Bahia, ajudar meus companheiros. Esse jogo não será diferente"

As equipes vivem um bom momento e vêm de triunfos durante a semana. Na noite da quinta, o Flu conquistou uma vitória elástica em cima do Atlético Nacional, da Colômbia, pelo placar de 4 a 0. Por isso, Elton prega respeito ao adversário, mas reconhece a força do Esquadrão diante de sua torcida.

"Equipe que o treinador tem um estilo de jogo de toque de bola, que arrisca mesmo. Eles têm ganhado jogos com placar elástico, mas estamos em bom momento, fizemos dois jogos fora que não sofremos gol, contra o São Paulo. No último ganhamos por 1 a 0. Creio que vai ser um bom jogo. Dentro da Fonte Nova temos muita força com o apoio da torcida. Creio que será um grande jogo e vamos sair com o resultado positivo", reconheceu.

Para concluir, o volante foi questionado sobre a possibilidade de Roger Machado manter a postura mais defensiva em casa, com três volantes, já que o Tricolor carioca anotou 14 gols nas últimas cinco partidas.

"Roger estuda bem o adversário, sabe o momento de trocar ou não a tática. [...] O pessoal na arquibancada reclama, diz que vai ficar só marcando. Para a gente recuar, marcar linha baixa, parece que só queríamos marcar lá atrás, mas quando roubávamos a bola saíamos em velocidade e conseguia finalizar. Dentro de casa, não sei o que Roger vai optar. Se for com dois ou três volantes, temos que entrar com vontade. Precisamos pontuar no Brasileiro para sempre estar no grupo de cima", concluiu Elton.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

