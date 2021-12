Elton elogia postura tática do Bahia diante do Atlético-PR

O Bahia até criou muitas chances diante do Atlético-PR, no domingo, 29, na Arena Fonte Nova, mas esbarrou na tarde inspirada do goleiro Santos e na falta de frieza na hora de empurrar a bola para as redes, e acabou ficando no 0 a 0.

O gol não saiu nessa partida, e a chance de mostrar resultado é na próxima quinta, pelo jogo pode garantir a classificação às semifinais do Nordestão.

Com grande volume de jogo contra o Furacão, o volante Elton acredita que o segredo para o triunfo é manter o desempenho tático e ofensivo. “A nossa equipe tem que seguir com toque de bola e marcação forte. Quando a gente joga assim, fica difícil ganhar do Bahia”, disse.

📱AO VIVO - Acompanhe a entrevista coletiva do volante Elton no Instagram do Esquadrão (@ecbahia) #BBMP pic.twitter.com/rqbRamFBJt — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 30, 2018

O jogo contra o Botafogo será o primeiro de uma maratona de nove partidas em maio. Para Elton, o desgaste obriga o técnico Guto a trabalhar com o rodízio de jogadores. “O Bahia fez um grande elenco pra chegar nesse momento. Vai acontecer a troca, mas o elenco tá bem preparado”.

Elton ainda comentou sobre as revelações da base do Tricolor. Com as lesões de Tiago, Douglas Grolli e Rodrigo Becão, o jovem Everson, de 20 anos, precisou assumi o posto durante a partida contra o Atlético e se tornou opção para o jogo da próxima quinta.

Para Elton, essa pode ser a ‘chance da vida dele’. "Se ele tá no nosso grupo é porque treinador e comissão técnica viram qualidade nele. Então a gente dá apoio, como foi com o Marco Antonio”, disse.

Elton também falou sobre Júnior Brumado, como uma importante peça para a equipe. “Ele tem que ir com calma, não pode achar que é o cara, mas aos poucos vai pegando mais confiança e vai trazer muita alegria”.

*Sob supervisão do editor Rafael Tiago Nunes

